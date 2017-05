Hermann heißt die Gäste willkommen Der Vorplatz am Grenzübergang in Bad Muskau hat einen Namen: Er heißt nach gleich drei Edelleuten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen laden am Grenzübergang in Bad Muskau zum Verweilen ein. © Rolf Ullmann Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen laden am Grenzübergang in Bad Muskau zum Verweilen ein.

Bernd Lange (CDU), Landrat des Kreises Görlitz.

Plätze und Straßen benötigen einen Namen, der sie unverwechselbar und bekannt macht. Seit Sonnabend trägt deshalb der Vorplatz vor der Grenze den Namen „Hermannsplatz.“ Mit dieser Namenswahl würdigt die Stadt Bad Muskau die Verdienste von Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler als den Parkschöpfer. Zugleich findet damit auch das Wirken der beiden Standesherren Traugott Hermann Graf von Armin und dessen Sohn Hermann Graf von Armin, für die wirtschaftliche Entwicklung der Region die verdiente Würdigung. Der Stadtrat von Bad Muskau hat diesen Namen auf seiner Sitzung am 26. April dieses Jahres aus mehreren Vorschlägen ausgesucht und beschlossen.

Andreas Bänder, Bürgermeister der Stadt Bad Muskau schickt am Sonnabendnachmittag noch einen kurzen Blick gen Himmel, bevor er an das Rednerpult zur Einweihung und Verleihung des Namens für den Platz am Grenzübergang tritt. Doch von dort fluteten Sonnenstrahlen statt der befürchteten Regentropfen auf das Areal. Sichtlich erleichtert stellte daraufhin das Stadtoberhaupt fest, „Petrus muss ein Bad Muskauer sein. Denn so wie heute sind wir auch vor einer Woche während der Einweihung des neuen Bahnhofes der Waldeisenbahn vom Regen verschont geblieben.“

Mit der offiziellen Übergabe des Platzes an der Grenze ist an diesem Tag ein weiterer wichtiger Meilenstein zur attraktiven Umgestaltung des Stadtbildes erreicht. Die Wahl des Termins für die Feierlichkeit fällt nicht zufällig auf den Sonnabend. Sie ist vielmehr auf den Umstand zurückzuführen, dass durch den Bund der 13. Mai als Tag des nationalen Städtebaus ausgerufen wurde. Der Bund ist es schließlich auch, der den Löwenanteil bei der Finanzierung des Vorhabens übernimmt. Von den rund 1,6 Millionen Euro, die in die Umgestaltung des Platzes geflossen sind, stellte der Staat 90 Prozent aus dem Förderprogramm der nationalen Städtebauförderung bereit. Die Kurstadt brachte aus eigenen Mittel die noch benötigten 10 Prozent auf. Diese 160000 Euro bedeuten eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung für die Kommune. Doch das Geld ist hier, unmittelbar an der Neiße, gut angelegt. Davon überzeugen sich nicht nur die Gäste an der Einweihungsfeier, sondern auch zahlreiche Besucher des Marktes jenseits der Grenze, die auf dem Platz ihren müden Füßen eine kleine Auszeit gönnen.

Chronologie des Baus zurück 1 von 4 weiter Fördermittel: Im Mai 2015 erhielt die Stadt die Zusage der beantragten Fördermittel aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus.“ Spatenstich: Im Herbst 2015 erfolgte der symbolische erste Spatenstich zur Verwirklichung des Projektes. Schwierigkeiten: Der Baufortschritt wurde durch zahlreiche nicht bekannte Leitungen und Schächte behindert. Dazu erfolgten die Arbeiten bei laufendem Verkehr. Fertigstellung: Die Arbeiten zur Umgestaltung wurden im Juli 2016 beendet

Durch die Neugestaltung des Platzes gehört nun auch ein erheblicher städtebaulicher Missstand der Vergangenheit an. Werner Genau, Dezernent im Landratsamt Görlitz, brachte diesen Umstand wie folgt auf den Punkt.“Hier wurde aus einer konfusen Verkehrssituation das Beste gemacht.“ Neben einer gestalterisch guten Anbindung an den Fürst-Pückler-Park gebe es nun auch einen ästhetisch gelungenen Punkt, der die Einreisenden beziehungsweise die Rückkehrenden aus Polen in der Stadt Bad Muskau empfängt.

Diesen Gedanken greift der Parkdirektor Cord Panning in seinen Begrüßungsworten auf. Der neugestaltete Platz erfüllt nämlich zwei ganz wichtige Funktionen. Zum einen stimmt er die Besucher als repräsentatives Eingangstor zum Fürst-Pückler-Park auf das bevorstehende Erlebnis des Weltkulturerbes ein. Zum anderen schließt er jetzt wieder eine durch die Grenzanlagen jahrzehntelang bestehende Lücke, die sich zwischen dem Park, dem Neißedamm und dem sich daran anschließenden Badepark aufgetan hatte. In einem immer stärker werdenden Maße verbinden sich nun die einzelnen Bestandteile des von Pückler angelegten grünen Ringes zu einem harmonischen Ganzen.

Landrat Bernd Lange, der an diesem Tag bereits 61 Kilometer während der Sternradtour nach Herrnhut auf seinem Zweirad zurückgelegte,, wies auf eine weitere Besonderheit des Platzes hin: „Wir setzen hier in Bad Muskau ein Zeichen dafür, dass man an Grenzen Orte der Begegnung und nicht der gegenseitigen Abschottung schaffen sollte – auch wenn dies mitunter auf den ersten Blick als der bessere und leichtere Weg erscheint.“

zur Startseite