Heringstraße nach Sturm gesperrt Eigentlich wollte die Stadt Bautzen schon am Freitag die Schäden am Dach des Napoleonhauses beseitigen. Doch das ist nicht so einfach.

Die Beseitigung der Sturmschäden sorgt für Straßensperrungen in Bautzen. © dpa

Bautzen. Auch fünf Tage nach Sturm Friederike ist die Stadt noch mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. Arbeit gibt es vor allem an der Inneren Lauenstraße und an der Heringstraße. Der starke Wind hatte dort am Donnerstagabend etliche Ziegel vom Napoleonhaus heruntergeweht. Daraufhin sperrte die Stadt Straßen und Fußwege. Inzwischen konnte die Innere Lauenstraße für Autofahrer wieder freigegeben werden. Ein Teil des Fußweges bleibt allerdings weiter abgesperrt. Auch einige Parkflächen können nach wie vor nicht benutzt werden. Zudem dürfen die Autofahrer nicht in die Heringstraße einbiegen oder von dieser hinaus zur Inneren Lauenstraße fahren.

Wie Stadtsprecher André Wucht mitteilt, werden die Sperrungen erst aufgehoben, wenn die Schäden beseitigt sind. Das kann noch einige Tage dauern. „Mit einer Hebebühne kamen die Arbeiter nicht heran. Nun muss spezielle Krantechnik organisiert werden“, erklärt er. Um die Schäden zu beseitigen, wird die Innere Lauenstraße in Höhe der Heringstraße am Mittwoch ab 7 Uhr noch einmal voll gesperrt. Die Reichenstraße ist an diesem Tag nur über die Zufahrt Wendische Straße zu erreichen.

Auch am Schillergymnasium waren Dachziegel herabgefallen. Ein Teil des Schulhofes ist immer noch gesperrt. Einen weiteren Schaden gab es an der Talsperre Bautzen. Dort wurde eine Orientierungstafel zwischen Minigolfanlage und Geotrail umgerissen. Ebenfalls beschädigt sind ein Verwaltungshaus am Hauptmarkt 8 und das Museum Bautzen. Alle Schäden hat die Stadt der Gebäudeversicherung gemeldet.

Auch im Stadtwald hat der Sturm Zerstörung hinterlassen. Die Waldarbeiter sind gerade dabei, alles zu begutachten und bitten alle Bürger, in den kommenden Tagen auf Waldbesuche zu verzichten.

