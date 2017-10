Hereinspaziert ins Haus II Das Gebäude der Richard-von-Schlieben-Oberschule Zittau ist fertig saniert und kann am Sonnabend, von 10 bis 13 Uhr, besichtigt werden.

Schulleiterin Veronika Kushmann im sanierten Gebäude. © Bernd Gärtner

Schulleiterin Veronika Kushmann lädt am Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr interessierte Zittauer und Gäste in das denkmalgeschützte Haus II der Richard-von-Schlieben-Oberschule Zittau ein. Das Gebäude wurde von der Stadt seit 2014 für 8,6 Millionen Euro saniert und modernisiert. Zuvor stand die 1902 eingeweihte Schule leer. Nach der Wende war sie als Gymnasium genutzt worden, davor als 6. Polytechnische Oberschule. Die Schüler der ehemaligen Burgteichschule nahmen die moderne Schule zu Beginn des Schuljahres in Besitz. (SZ)

