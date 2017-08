Hereinspaziert! Hereinspaziert! Die Circus-Show-Robini ist ab Donnerstag in Kamenz. Bis Sonntag gibt es am Edeka-Markt mehrere Vorstellungen.

Was macht denn die Schecke da? Will sie unter dem Artistenpodest durchkriechen? Wer es genauer wissen will, ist von Donnerstag bis Sonntag zu den Nachmittagsvorstellungen der „Circus-Show-Robini“ an den Kamenzer Siedlungsweg geladen. © PR

Der Zirkus ist in Kamenz. Und dies trotz des Containerdorfbaus nahe dem Edeka-Markt am Siedlungsweg. Vor allem die kleinen und großen Tierdressurfreunde der Stadt können aufatmen. „Circus-Show-Robini“ jedenfalls verspricht von Donnerstag bis Sonntag eine „Reise ins Traumland“. Täglich 17 Uhr – außer am Familiensonntag um 14 Uhr – kann man sie antreten. Dabei wird auch der erst sechsjährige Diego als jüngster Kunstreiter Europas eine Hauptrolle spielen, heißt es.

Der Circus blickt nach eigenen Angaben auf immerhin 200 Jahre Erfahrung zurück. Zirkusdirektor Robin Schmidt: „Es gibt bei uns viele Tiere zu sehen, aber auch fantastische akrobatische Leistungen zu bewundern. In jeder Saison sind neue Artisten mit ihren Darbietungen bei uns zu Gast.“

Die Friesen und Andalusier wollen mit Temperament und Eleganz beeindrucken, Kamel Olaf steht den Kindern in der Pause der Vorstellung zum Reiten, Streicheln und Kuscheln zur Verfügung. Die große Kamel-Karawane, die den Orient in ihre Stadt holt, und die Ziegen komplettieren die tierische Truppe. „In unserer Cowboy- und Indianer-Show entführen wir das Publikum in den Wilden Westen.“ Preisgekrönte Handstandakrobaten und Akrobaten, die durch die Lüfte schweben, wollen für atemlose Spannung und schwerelose Eleganz sorgen. Und auch die Clowns als traditionelle Spaßmacher in der Manege dürfen natürlich nicht fehlen..

Der Zirkus will vor allem auch die Achtung vor echter, live gezeigter Leistung erzeugen. Robin Schmidt: „Mit ihrem Besuch machen sich die Besucher nicht nur selbst eine Freude. Sie unterstützen auch ein Stück Zirkuskultur, die vom Aussterben bedroht ist.“ Dies ist auch ein Nachwuchsproblem, denn das Zirkusleben ist nicht nur aufregend, sondern vor allem in den wärmeren Monaten auch sehr anstrengend. „Wir sind von Februar bis Dezember in immerhin 80 Städten zu Gast.“ Ein logistisches Meisterwerk ist bereits der Auf- und Abbau der kompletten Zirkusstadt, der tatsächlich nicht länger als zweieinhalb Stunden dauert. Da muss jeder Handgriff sitzen. „Unser Vier-Masten-Zirkuszelt ist sowohl in den Sommer-, als auch in den Wintermonaten wohl temperiert“, so Robin Schmidt. Nun, das dürfte jetzt eh kein Problem sein.

Unter dem traditionellen Zirkusschlachtruf „Hereinspaziert! Hereinspaziert!“ gibt es von Donnerstag bis Sonntag nun auch in Kamenz jede Menge Action zu erleben. Zum Beispiel einen „Hauch aus Arabien“, die Kombination aus den edelsten Friesen und sibirischen Kamelen. Der Stolz eines jeden Zirkus seien sowieso die edlen Pferde. „Wir präsentieren mehr als 30 Pferde und Ponys aus dem Zirkus-Marstall in den verschiedensten Dressuren.“ Aber auch die Akrobaten legen los. So präsemtieren Miss Sylvana & Romana ihre Kunst auf dem gespannten Silberdraht. Und Miss Romana wird noch eins draufgeben – mit Schwung, Können und Eleganz präsentiert sie ihre Darbietung auf dem asiatischen Vertikalseil hoch unter der Zirkuskuppel. Und auch die Handstand-Äquilibristik von Silvano hat es in sich – kopfüber und auf Stühlen in einer Höhe von acht Metern! Eine solche Darbietung erfordert von dem jungen Artisten höchste Körperbeherrschung. Wie auch von Moisha bei ihrer Kautschuk-Artistik. Robin Schmidt. „Wir freuen uns auf viele Gäste.“ (SZ)

zur Startseite