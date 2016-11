Herde vom Marienplatz zieht weiter

Görlitz. „Auch Kunstobjekte wandern; von einem Ort zum Anderen“, schreibt Stadtsprecherin Silvia Gerlach in einer Pressemitteilung. Nun sei es wieder an der Zeit, dass das Kunstobjekt „Herde“ weiterzieht. Die mobile Metallkonstruktion, eins von zehn Kunstobjekten der Ausstellung Görlitzer ART im öffentlichen Raum, wird am Montag, ab 9 Uhr, erneut seinen Standort wechseln. Auf der Wiese zwischen Theater und Kaisertrutz schlägt die Herde nunmehr ihr Winterquartier auf. Sie „graste“ von April bis August auf der unteren Elisabethstraße, zog danach auf den Marienplatz um. Der Autor des Kunstwerkes, Piotr Wesolowski, wird mit Unterstützung vor Ort die Umsetzung jedes einzelnen Elementes vornehmen. (SZ)

