Herbstsonne hinter Wolken Im Bereich Betreutes Wohnen wird seit Mai umfangreich saniert. Das ist beschwerlich, die Ursache liegt aber weiter zurück.

Auch die Fassaden der Wohnanlage im Seniorenzentrum „Herbstsonne“ im Kamenz wird saniert. Die Nachbesserungen ziehen sich bis ins kommende Jahr hin. © Rene Plaul

Emmy Schulze* ist sauer. Die 76-Jährige wohnt betreut am Ulmenweg in Kamenz, also in der „Herbstsonne“, die vom DRK Freital betrieben wird. Seit März seien die erst 2000 fertiggestellten Wohnhäuser nacheinander wieder eingerüstet worden. Und im Mai hätten die Bewohner ihres Hauses sogar für drei Wochen ausziehen müssen, weil die Sanitäreinrichtungen neu gemacht wurden. „Inzwischen haben vier Mietparteien wieder ihre Wohnung räumen müssen, weil es Nacharbeiten gab. Wir kommen einfach nicht zur Ruhe“, so die Seniorin. Sie verweist auch auf die Balkonsanierung, die über den Sommer stattgefunden habe und erst vor Kurzem beendet wurde. „Jetzt nützt uns der Balkon aber nichts mehr.“ Und überhaupt, der Baulärm nehme einfach kein Ende ...

Jens Albinus ist der Abteilungsleiter für stationäre Pflege beim DRK Freital. Er bestätigt die Bauarbeiten, für die der Eigentümer, der Kommunale Sicherungsverbund Dresden, einen siebenstelligen Betrag aufbringen müsse. 15 Jahre nach dem Neubau? „Ja, leider hat es damals Baupfusch gegeben, für den man jetzt keinen mehr in Regress nehmen kann.“ So seien zum Beispiel die Steigleitung in Kupfer ausgeführt worden, die Querleitungen aber in Kunststoff. Da sich die Materialien nicht vertragen, habe es massive Korrosion gegeben und Wasserrohrbrüche. „Wir sind froh, dass der Eigentümer mitgezogen hat.“ Die Beschwerlichkeiten für die Bewohner werden bestätigt, aber auch relativiert. „Die Baufirmen haben eine reife Leistung abgeliefert. Nach drei Wochen konnten die Bewohner abschnittsweise wieder rein.“ Keiner habe sich selbst um eine Ersatzwohnung kümmern müssen, wie dies Frau Schulze behauptet. „Jeder hatte sich selbst kümmern oder in eine Ersatzwohnung in der Herbstsonne ziehen können.“ Und wer drei Wochen woanders vorgezogen habe, sei mit 500 Euro „Urlaubsgeld“ ausgestattet worden. Das hätten einige gern in Anspruch genommen, so Jens Albinus.

Und wie kam nun die Sanitär-Nacharbeit zustande, die Frau Schulze schildert? „Nachdem die ersten Fliesen drin waren, wurde auch ein Problem bei den Spülkästen festgestellt. Da mussten wir noch einmal ran. Bei den nächsten Bauabschnitten ist dies gleich miterledigt worden.“ In der Tat gingen die Fassaden-Arbeiten weiter – auch nach der Winterpause. „Die Dämmung war auch mangelhaft.“ Man bitte die Bewohner, die keine höhere Miete befürchten müssten, um Verständnis. „Die Alternative, einfach nichts zu machen, war für uns keine“, so Albinus.*Name auf Wunsch geändert

