Herbstmeister gesucht Ein Quartett macht sich noch Hoffnung. Sebnitz gehört dazu, während Wesenitztal im Abstiegskampf steckt.

Stefano Krause (l.) und seine Sebnitzer haben trotz vier Saisonniederlagen noch Chancen, auf Platz eins zu überwintern.Foto: Steffen Unger

An diesem Wochenende wird der Herbstmeister in der Fußball-Landesklasse ermittelt. Vier Mannschaften bewerben sich noch um den inoffiziellen Titel: Germania Mittweida (27 Punkte), BSC Freiberg (25), der Hainsberger SV (25) und der BSV 68 Sebnitz (24). In der Vorsaison standen die Großenhainer am vorletzten Spieltag bereits als Herbstmeister fest und gingen schließlich mit sechs Punkten Vorsprung auf Mittweida in die Winterpause.

Aus eigener Kraft können dieses Mal nur die Mittweidaer selbst die Hinrunde als Tabellenführer beenden, zumal Germania am Sonnabend ein Heimspiel bestreitet – gegen den FV Blau-Weiß Stahl Freital (5.). Gewinnen die Gäste und verpassen die Verfolger Freiberg und Hainsberg einen Sieg, würden die Sebnitzer mit einem Heimerfolg über den Hartmannsdorfer SV Empor (10.) an die Spitze des 14er-Feldes rücken.

„Schon ein bisschen verrückt“

„Wir haben mit dem glücklichen 2:1-Sieg vor einer Woche in Hainsberg das Titelrennen wieder spannender gemacht und wollen unsere gute Ausgangsposition mit in die Rückrunde nehmen“, sagt BSV-Trainer Uwe Rahle. Und er fügt schmunzelnd hinzu: „Mit so viel Glück feiern wir Weihnachten als Tabellenführer. Das wäre doch eine schöne Geschichte, die wir von uns aus nicht verschenken wollen.“ Auch Rahle hat längst registriert, „dass jeder in dieser Liga jeden schlagen kann. Es ist schon ein bisschen verrückt, dass wir mit derzeit vier Niederlagen sogar noch als Erster in die Winterpause gehen könnten.“

Die Hartmannsdorfer, die nur einen Zähler vom ersten Abstiegsplatz entfernt sind, werden freilich um ihren sechsten Auswärtszähler hartnäckig kämpfen. „Wir werden Empor genauso wenig unterschätzen, wie wir den Sieg in Hainsberg überbewerten“, verspricht Rahle – und blickt schon mal zur Endabrechnung: „Ich wage mal den Tipp, dass es 2018 keinen Aufsteiger gibt, weil der Meister und die Platzierten verzichten werden.“

Themen ganz anderer Art beschäftigen die Wesenitztaler, die bisher das auswärtsschwächste Team der Liga sind (sechs Niederlagen nach sechs Gastspielen). Am 13. Spieltag steht zum Glück ein Heimspiel für den SVW an. Zu Gast beim Tabellenelften ist am Sonnabend der Aufsteiger aus Weinböhla (8.). Für Wesenitztal eine eminent wichtige Begegnung, schließlich ist Motor Wilsdruff auf dem ersten Abstiegsplatz punktgleich mit der Mannschaft des Trainerduos Wieland Steps und Christoph Egerer. Verzichten müssen die beiden Übungsleiter auf Stammkeeper Eric Droßel, der im letzten Spiel (2:3 in Bannewitz) nach dem Abpfiff noch die Rote Karte sah und seinen Mitspielern in dieser schwierigen Situation einen Bärendienst erwies. Den Weinböhlaern gelang vor einer Woche im Heimspiel gegen Wilsdruff eine unglaubliche Aufholjagd. Nach einem 1:4-Rückstand setzte sich die TuS noch mit 5:4 durch und feierte ihren fünften Saisonsieg. Auswärts gewann der Neuling bisher zweimal, spielte einmal Remis und verlor drei Partien.

