Herbstliches Motiv mit Rahmen Mehrere Ortseingangschilder in Sebnitz und den Ortsteilen fehlen. Waren es Souvenire? Übrig blieben nur die Rahmen.

Mit etwas Fantasie könnte man hier ein schönes eingerahmtes Herbstmotiv entdecken. Die Hintergründe sind allerdings ernst.Foto: © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Wo werden sie wohl wieder auftauchen, die Ortseingangsschilder von Sebnitz, Hinterhermsdorf und Saupsdorf? Vielleicht in Bayern, Brandenburg oder Niedersachsen? Nun sollte man wohl keinem Urlauber unterstellen, dass er als potenzieller Dieb unterwegs ist. Aber vielleicht hat es ja einigen so gut gefallen, dass sie sich statt künstlicher Blumen ein seltenes Souvenir mit nach Hause genommen haben. Oder es war ein Streich? Dann wäre es ein böser, weil die Schilder wieder neu hergestellt und eben auch bezahlt werden müssen.

Auf jeden Fall haben Unbekannte offenbar vor dem ersten Oktoberwochenende einige Ortseingangsschilder wie auch Verkehrszeichen abgeschraubt und geklaut. Wann genau das passiert ist, ist nicht ganz klar. Es dürfte immerhin auch eine Weile dauern, bis sie aus ihren stählernen Rahmen montiert werden. Und man benötigt auch die passenden Schraubenschlüssel dazu. Auf jeden Fall sind sie weg und der oder die Diebe wurden vermutlich auch nicht bei ihren Taten beobachtet. Obwohl zum Beispiel das Ortseingangsschild in Sebnitz-Hertigswalde aus Richtung Saupsdorf an einer vielbefahrenen Straße steht und sich Wohnhäuser in der Nähe befinden. Auch das fehlende Schild in Hinterhermsdorf steht in Sichtweite eines Wohnhauses. Auf jeden Fall fehlt von den Tafeln jede Spur. Die Stadtverwaltung Sebnitz hat die zuständige Straßenmeisterei Langburkersdorf bereits informiert. Nun muss Ersatz besorgt werden. Wann die Schilder wieder montiert werden, steht noch nicht fest. Damit die Kraftfahrer wenigstens wissen, dass sie sich in einem Ort befinden, haben die Mitarbeiter der Straßenmeisterei nagelneue 50-km/h-Schilder unter die stählernen Gerippe montiert.

Dass Ortseingangsschilder geklaut werden, ist nicht neu. In letzter Zeit verschwand zum Beispiel auch ein Schild in Stolpen. Allerdings konnte auch hier nicht festgestellt werden, wer die Schilder entwendet hat.

