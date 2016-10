Herbstkonzert im Schloss

Mit der Künstlerkommunität zog vor Jahren auch die Musik ins Röhrsdorfer Schloss. Künstler, die hier im Tonstudio Aufnahmen produzieren, geben oft auch Konzerte. Am Sonntag, 17 Uhr, gibt Norm Strauss ein Herbstkonzert. Dazu sind wie immer Freunde und Interessierte eingeladen. Und auch die afghanischen und syrischen Freunde der Künstlerkommunität sind eingeladen. Am Freitag ist es genau ein Jahr her, dass die ersten Flüchtlinge ins ehemalige Gasthaus zogen. Das wird mit einem Überraschungsbesuch gefeiert, sagt Sarah Brendel, die mit vielen Helfern die Betreuung übernommen hat. Die Familien seien inzwischen sehr selbstständig, einige zogen schon in Wohnungen. Jeden Donnerstag kommt auch eine Frau aus Dresden helfen. Außerdem findet sonnabends und montags ein Keramikkurs für alle Kinder im Ort statt. (SZ/sab)

Konzert, 16. Oktober, 17 Uhr, Bar im Schloss

zur Startseite