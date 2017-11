Herbrig beginnt mit Bau am Huthaus Abriss macht den Anfang. Erst dann kann in Bärenstein neu aufgebaut werden. Die Firma will wachsen.

Die Firma Herbrig baut das ehemalige Huthaus zum Sozialgebäude um. Dafür werden jetzt die Anbauten abgerissen, die nicht unter Denkmalschutz stehen. © Egbert Kamprath

Altenberg. Der Neubau einer Produktionshalle für die Präzisionsdreherei Herbrig und Co. GmbH im Altenberger Stadtteil Bärenstein hat begonnen. Die ersten Arbeitsschritte sind der Abriss der Anbauten an das sogenannte Huthaus. Danach wird das Hauptgebäude für die Zwecke der Firma umgebaut, wie Ronald Herbrig informierte. Er ist in der Firma für das Gebäudemanagement verantwortlich. Hier werden Duschen, Toiletten, eine Teeküche und Lagerräume eingerichtet. Diese Arbeiten können jetzt im Winter laufen. „Damit wollen wir Zeit gewinnen“, sagt Ronald Herbrig.

Im Frühjahr soll dann der Neubau der großen Halle beginnen, die sich direkt ans Huthaus anschließen soll. Das Unternehmen Herbrig wächst stetig und hat auf seinem jetzigen Grundstück keine Erweiterungsmöglichkeit mehr. Daher hat Herbrig das Huthaus-Grundstück auf der anderen Straßenseite erworben.

zur Startseite