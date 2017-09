Herber Schlag für Dynamo Verteidiger Sören Gonther fällt monatelang aus. Außerdem droht schon wieder eine Strafe vom Sportgericht.

Nicht zufassen: Innenverteidiger Sören Gonther fällt bei Dynamo monatelang aus. © Robert Michael

Erst der sportliche Nackenschlag, dann die schockierende Diagnose: Dynamo Dresden hatte beim 3:3 in Darmstadt kein Glück, und nun verschlimmert sich das Verletzungspech. Sören Gonther fällt monatelang aus, wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr spielen können. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich im Spiel gegen Arminia Bielefeld am linken Knie verletzt. Die Kreuzbandplastik, die ihm dort 2012 nach einem Riss eingesetzt worden war, ist so weit eingerissen, dass sie erneuert werden muss.

„Es geht immer weiter im Leben, auch wenn mir das Herz blutet, dass ich den Jungs in dieser Saison auf dem Platz nicht mehr helfen kann“, wird Gonther in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich kenne mich mit dieser Verletzung ja leider bereits aus und weiß, was in den nächsten Monaten auf mich zukommt.“ Erst vor zwei Wochen hatte er in der Sendung „19:53 – der Dresdner Fußballtalk“ über seine Erfahrungen gesprochen und seinem ebenfalls am Kreuzband operierten Kollegen Pascal Testroet vor allem geraten, die nötige Geduld aufzubringen.

Gonther wollte vor fünfeinhalb Jahren als Profi des SC Paderborn zu schnell zu viel, erlitt einen Rückschlag und fiel noch einmal drei Monate aus. „Das Schwierigste ist die Zeit, die es in Anspruch nimmt, weil man als Spieler natürlich brennt“, meinte er. „Wenn man auf der Tribüne sitzt, will man zurück – lieber heute als morgen.“ Nun muss er wieder geduldig sein.

Wann er in München von Prof. Michael J. Strobel operiert wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Der renommierte Kniespezialist hatte bereits den ersten Eingriff vorgenommen. Damals habe er gelernt, den Blick immer nach vorn zu richten, nicht zu grübeln, wie es passiert ist und ob es zu vermeiden gewesen wäre. „Das ist wie nach einem 0:4 gegen Sandhausen. Wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist das abgehakt“, verglich er im 19:53-Talk.

Für Dynamo ist sein Ausfall ein herber Verlust. „Die Diagnose trifft uns sehr, sehr hart“, sagt Uwe Neuhaus – und der Trainer erklärt, warum: „Wir haben Sören im Sommer als Führungspersönlichkeit und Leistungsträger verpflichtet, und genau diese Rolle hat er bei uns eingenommen.“ Gon-ther hatte für Paderborn und den FC St. Pauli insgesamt 179 Zweitliga-Spiele bestritten, war beim Kiez-Klub Kapitän. Umso schmerzhafter war bereits sein Ausfall nach der Partie gegen Sandhausen Mitte August. „Wir hatten anfangs gedacht, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagte Neuhaus, als sich die Reha nach der Außenbanddehnung ebenfalls im linken Knie doch länger hinzog.

Der Einsatz gegen Bielefeld am vorigen Mittwoch war sein erster nach der Zwangspause, laut Verein erlitt er die neue Verletzung durch einen Schlag auf sein Knie. Neuhaus wünscht im Namen der Mannschaft, dass die Operation gut verläuft und er danach eine optimale Reha absolvieren kann. „Wir werden ihn mit allem unterstützen, was uns zur Verfügung steht, damit er im nächsten Jahr wieder als Spieler bei uns auf dem Platz vorangehen kann“, sagt der Trainer.

Er selber aber muss vor allem daran denken, wer die Lücke schließen kann. Nach dem Ausfall von Testroet und dem Muskelfaserriss von Philip Heise, der Lauftraining absolviert, fällt mit Gonther der dritte potenzielle Stammspieler aus. Mit Jannik Müller hat Dynamo eine starke Alternative fürs Abwehrzentrum, der 23-Jährige gehörte in sechs der bisherigen acht Spiele zur Startelf. Doch wer ist jetzt der Ersatzmann hinter dem Duo Müller/Florian Ballas?

In der Vorbereitung testete Neuhaus Jung-Profi Noah Awassi, 19 Jahre, und eine Halbzeit auch Junior Justin Löwe, 18, auf der Position. Wahrscheinlicher aber wäre, dass im Ernstfall ein defensiver Mittelfeldspieler in die letzte Reihe rückt, also Marco Hartmann oder Manuel Konrad.

Als wären das nicht schon Sorgen genug, droht Dynamo mal wieder eine Strafe durch das Sportgericht. Nachdem Fans in Darmstadt kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gelbe und graue Nebeltöpfe gezündet und eine Spielunterbrechung provoziert hatten, ermittelt der Kontrollausschuss. Beide Vereine seien aufgefordert worden, zu den Vorkommnissen schriftlich Stellung zu nehmen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Montag.

Der Verband hatte zwar angekündigt, auf Kollektivstrafen wie Blocksperren vorerst zu verzichten und mit Fanvertretern zu sprechen. Die Unabhängigkeit der Sportgerichtsbarkeit bleibe davon jedoch unberührt. Im Juni war Dynamo nach den Vorfällen beim Spiel in Karlsruhe zu einer Geldstrafe von 75 000 Euro verurteilt worden. Zudem wurde ein Ausschluss der Anhänger bei zwei Auswärtsspielen verhängt, aber zur Bewährung bis 31. März 2018 ausgesetzt. Die habe weiterhin Bestand, bekräftige der DFB. „Dies war und ist ja eine rechtskräftige Entscheidung“, hieß es auf Nachfrage der SZ.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler in Darmstadt:

zur Startseite