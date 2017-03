Herausragender Musikernachwuchs Mehrere Görlitzer Musikschüler haben bei „Jugend musiziert“ in Bautzen erste Plätze erreicht.

Beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Bautzen haben Görlitzer Musikschüler bestens abgeschnitten. So schafften Emily Springer (Gesang), Hannah Gehrke (Gesang) und Friedrich Domsgen (Klavier) von der Musikschule Johann Adam Hiller jeweils einen 1. Preis und qualifizierten sich für die Teilnahme am Bundeswettbewerb. Dieser findet vom 1. bis 8. Juni in Paderborn statt. „Emily Springer und Friedrich Domgsgen treten innerhalb von zwei Jahren sogar erneut beim Bundeswettbewerb an“, sagt der amtierende Geschäftsführer der Musikschule, Robert Kretschmer. Aus seiner Einrichtung konnten sich zudem sechs Schüler über zweite sowie vier Schüler über dritte Preise freuen.

Am Klavier wird Vanessa Pozeg ihr Können in Paderborn zeigen. Sie ist Schülerin der Görlitzer Musikschule Büchner und schaffte in Bautzen ebenfalls einen ersten Preis. Das gleiche gelang Celine Teurich aus Bernstadt, die mit zwei Mädchen aus Löbau und Spitzkunnersdorf als Saxophon-Trio nach Paderborn fahren wird. Sie sind Schüler der Kreismusikschule Dreiländereck, wo mit Levi Fuchs (Gesang/Klavierbegleitung) und Rahel Tews (Streichquartett) zwei weitere Görlitzer musizieren und in Bautzen zweite Preise gewannen. (SZ/dan)

zur Startseite