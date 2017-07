Herausforderung im Bärwalder See Die 102 Teilnehmer des 9. Marathonschwimmen finden nahezu optimale Bedingungen vor.

Die Flossenschwimmerinnen Krystina, Karolina und Eliska (von links) freuen sich, dass sie die Herausforderung des Bärwalder Sees gemeistert haben. © Rolf Ullmann

Mit einer Wassertemperatur von 22 Grad und mäßigem Wellengang hielt das Gewässer in diesem Jahr für die 102 Teilnehmer des 9. Marathonschwimmen nahezu optimale Bedingungen bereit. Dennoch forderte sie Michael Meltzer, Vorsitzender der Sportfreunde Bärwalder See, vor dem Start eindringlich auf, ihre Kräfte nicht zu überschätzen. Rene Blümel appellierte ebenfalls an das Verantwortungsbewusstsein der Schwimmer. Er war als Leiter des Aqua-Teams Weißwasser am Sonnabend für die Koordinierung aller Kräfte verantwortlich, die für die Sicherheit der Startenden auf dem See sorgten.

Über 20 Boote des DLRG Weißwasser sowie der Wasserwacht des Roten Kreuzes Görlitz und Zittau sowie der Freiwilligen Feuerwehr Boxberg kreuzten zu diesem Zweck auf dem Gewässer zwischen Uhyst und dem Boxberger Strand. So wie in den ersten Jahren des Marathons befand sich die Ziellinie wieder an dessen Textilstrand. Zahlreiche Badegäste begrüßten hier dann auch die erschöpften Schwimmer, die nach eineinhalb, vier oder sogar siebeneinhalb Kilometern aus dem Wasser stiegen. Immerhin 16 Schwimmer und drei Flossenschwimmer nahmen die Strapazen des langen Kantens vom Anleger bei Uhyst bis Boxberg auf sich.

Das Teilnehmerfeld über vier Kilometer umfasste 43 Frauen und Männer. Die Zuschauer zollten selbstverständlich auch den 40 Schwimmern über 1,5 Kilometer den verdienten Applaus. Als Lohn und zur Erinnerung an die gemeisterte Herausforderung durch das größte sächsische Gewässer erhielt jeder Starter auf der Ziellinie eine Erinnerungsmedaille. (ru)

