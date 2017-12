Herausforderung für die Eislöwen Die Dresdner kommen nach der Pause schwer in Tritt. Dafür geht es nun schon am Mittwoch gegen Ravensburg weiter.

Wirklich ernst meint er das nicht, sonst würde er nicht schmunzeln. Aber Franz Steer rätselt schon ein wenig, warum den Dresdner Eislöwen nach zwei spielfreien Wochen die Frische zu fehlen scheint. „Wahrscheinlich habe ich zu lange freigegeben“, sagt der Trainer. Nach der knappen Niederlage in Garmisch-Partenkirchen gegen den SC Riessersee hatte er sich und der Mannschaft drei Tage Urlaub gegönnt, zum freiwilligen Training am Donnerstag danach waren dann aber fast alle wieder auf dem Eis. „Es ist immer schwierig, nach einer Pause wieder in Tritt zu kommen“, erklärt Steer. Aber damit meint er wohl weniger die Fitness in den Beinen, sondern die Lockerheit im Kopf, die den Dresdnern momentan ein wenig fehlt.

Umso wichtiger war ein Sieg im Heimspiel gegen Bad Tölz, das zwar immer noch Tabellenletzter ist, sich in der Deutschen Eishockey-Liga 2 aber immer besser behauptet. „Solche Spiele sind schwierig und für die Zuschauer vielleicht nicht so gut anzuschauen“, sagt Steer, „aber die muss man halt gewinnen.“ Nach dem 4:2 sind am Sonntagabend auch die Fans versöhnt für eine spielerisch über weite Strecken dürftige Leistung und feiern die Mannschaft.

„Wir hatten auch in den Spielen zuvor hart gearbeitet“, sagt Marius Garten, und der Stürmer bezieht das 0:4 in Heilbronn vom Freitagabend ausdrücklich mit ein: „Aber dort ist uns gar nichts gelungen. Wir haben die Gegentore durch dumme Fehler vergeschenkt.“ Und auch gegen die Löwen aus Bad Tölz lief es nicht rund, „aber wir haben uns da reingekämpft“, erklärt Torwart Marco Eisenhut.

Viel Zeit bleibt nicht für die Analyse, denn schon am Mittwoch, 17 Uhr, geht es für die Eislöwen weiter. Dann kommt mit Ravensburg „die kompakteste Mannschaft der Liga“, wie Steer die Towerstars einschätzt, nach Dresden. „Das wird eine große Herausforderung für uns, wir müssen einen großen Kampf abliefern.“ Das erste Duell im Oktober hatten die Eislöwen mit 2:5 deutlich verloren. Zumindest gilt jetzt das Argument, in der Pause aus dem Rhythmus gekommen zu sein, nicht mehr.

Diesmal kommen die Eislöwen sogar in Vorlauf, denn die Partie gegen Ravensburg steht eigentlich erst für den 12. Januar 2018 im Spielplan. Weil die Energieverbundarena an diesem Wochenende für die Europameisterschaft gebraucht wird, muss das DEL-2-Team ausweichen. Auch wenn einige Akteure am Montag leichte Blessuren behandeln lassen mussten, sind die Profis froh, dass es gleich weitergeht. „Spielen ist besser als trainieren“, sagt Garten.

