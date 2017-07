Herausforderung Bauernküche Das Gebäude erweitert den Museumshof auf dem Erlichthof Rietschen. Für den Verein bedeutet das Freude und Sorge.

Kurt John (59) ist Vorsitzender des Fördervereins Schrotholzhäuser Erlichthof. Er lebt in Rietschen.

Das neue Gebäude ist ein Schrotholzhaus, das in Krauschwitz abgebaut worden war. Die Rietschener Firma Miethe-Bau hat sich um den Rohbau gekümmert.

Rietschen. Der Dienstag heute vor genau einer Woche war ein besonders guter Tag für die Mitglieder des Fördervereins Schrotholzhäuser Erlichthof. Sie können seit diesem Tag auch in der Woche wieder den Museumshof öffnen. Möglich macht das Andreas Scheibe, der über das Jobcenter jetzt an den Rietschener Verein vermittelt wurde und nun im Museumshof arbeitet.

Davor hatte der Besuchermagnet Museumshof nur an den Wochenenden offen. Es fehlte schlicht am Personal. Ohne einen Ein-Euro-Jobber lasse sich wochentags die Arbeit nicht organisieren. Der Verein hat zwar 44 Mitglieder, doch aktiv davon seien etwa acht bis zehn, sagt Kurt John. Er ist der Vereinsvorsitzende und macht kein Hehl aus der völlig unbefriedigenden Situation. Denn den Antrag auf einen Mitarbeiter hatte der Verein rechtzeitig vor der Saisonöffnung gestellt. Bewilligt wurde der Antrag schließlich erst für Mitte Juli.

Aus eigener Kraft sind die Öffnungszeiten für den Verein dienstags bis sonntags nicht mehr abzusichern. Denn das Durchschnittsalter im Verein liege bei 73 Jahren. Viele der Mitglieder, die den Verein gegründet und mit viel Herzblut den Museumshof aufgebaut haben, können jetzt nicht mehr regelmäßig Dienst tun, erklärt Kurt John. Die Jüngeren gehen wochentags arbeiten. So blieb der Museumshof bis vergangene Woche und sogar während der drei ersten Ferienwochen in Sachsen dienstags bis freitags zu.

Trotzdem lassen sich die Vereinsmitglieder nicht entmutigen. Am vergangenen Freitag feierten sie mit einigen Gästen Richtfest für ein neues Gebäude. Das komplettiert den Museumshof und macht ihn zu einem der typischen Oberlausitzer Vierseithöfe. Das Haus ist gar nicht wirklich neu. Es stand bis vor einiger Zeit in Krauschwitz und wurde dort abgebaut und in Rietschen eingelagert, damit es vor dem Verfall gerettet wird. Denn das ist ja Sinn und Zweck des Freilichtmuseums Erlichthof mit seinen verschiedenen Schrotholzhäusern, mit den Handwerkern, Dienstleistern, Gastwirten, Ladeninhabern, der Theaterscheune, der Wolfsausstellung, der Touristinfo und dem Museumshof: die typischen Lausitzer Häuser mit typischem Lausitzer Handwerk erlebbar zu machen. Natürlich gehört da der Museumshof dazu, der zeigt, wie früher die gute Stube und die Küche eingerichtet waren, was alles in eine Scheune gehörte, mit welchem Spielzeug die Kinder ihre Freizeit verbrachten, was die Bäuerin unter der Kittelschürze trug oder mit welchen Geräten die Bauern auf den Feldern arbeiteten.

Da passt es natürlich gut, dass aus dem ehemaligen Krauschwitzer Wohnhaus eine Bauernküche werden soll. Dabei dreht es sich um das Ernten, Verarbeiten, Haltbarmachen, kurz, um all die Tätigkeiten, die viele noch kennen, die aber kaum noch jemand auf sich nimmt. Aus Obst selbst Saft herstellen, Gelees und Marmeladen kochen, Kräuter trocknen, Kompott einkochen, Fleisch zu Wurst verarbeiten und pökeln oder einwecken: In Zeiten der Supermärkte bleibt vieles auf den Bäumen, sind Beete Rasenflächen gewichen.

Die Idee für die Bauernküche stammt aus dem Verein, die Gemeinde als Besitzerin des Gebäudes unterstützt das, organisiert Fördergeld und Eigenmittel, beauftragt Firmen. Die Mitarbeiter von Miethe-Bau aus Rietschen haben sich um die Bodenplatte und den Rohbau gekümmert. In einem besonderen Verfahren haben sie frische Balken altern lassen, damit sie zwischen den echten alten nicht hervorstechen, erzählt Kurt John. Insgesamt 274 000 Euro lässt sich die Gemeinde Rietschen das Projekt kosten, bekommt dafür 150 000 Euro Fördermittel, sagt Heike Kappler, Bauamtschefin im Rietschener Rathaus. Am kommenden Montag sollen die Aufträge für den Innenausbau vergeben werden, wie für Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro. Denn das Haus soll ab 2018 ganzjährig nutzbar sein, bekommt neben einer großen Küche auch einen Raum mit Tisch und Stühlen. Das Dachgeschoss wird über eine Treppe erreichbar sein, bleibt aber vorerst unausgebaut. Der Verein will für das Haus einen eigenen Eingang auf den Museumshof schaffen. Noch nicht geklärt ist, wie die Bauernküche genutzt wird. „Wir nehmen da gern Hinweise und auch Bewerbungen entgegen“, sagt Kurt John. Das Personalproblem geht der Verein auch an. Auf zwei Zehntklässler aus der Freien Oberschule werden große Hoffnungen gesetzt.

