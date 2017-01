Her mit den schönen Winterfotos! Die SZ ruft wieder zum Winterfotowettbewerb auf. Die schönsten Einsendungen schaffen es in die Zeitung – und werden mit tollen Preisen belohnt.

Wunderschöne Fotos wie dieses von Christoph Schildbach vom letzten Fotowettbewerb wünschen wir uns auch dieses Jahr. Es entstand auf der Oelsener Höhe. Noch mehr Bilder vom letzten Wettbewerb finden Sie in der Bildergalerie. © privat

Traumhafte Winterlandschaften, weiße Städte, Wälder und Fluren – sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch zu fotografieren. Dank des SZ-Fotowettbewerbs im Landkreis hat man nun auch die Chance, dafür einen Preis zu bekommen. Jeder kann sich ab sofort mit seinem selbst gemachten Lieblingsbild beteiligen.

Schicken Sie bitte dieses Bild per E-Mail bis Sonntag, 15. Januar, an Gewinnspiel.Pirna@ddv-mediengruppe.de. Die Datei sollte zwischen einem MB und 4 MB groß sein. Schreiben Sie bitte ein paar Worte zum Motiv (wo und wann es entstand), geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihren Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Eine Jury wird die beste Arbeiten küren. Den Gewinnern winken Gutscheine von 50, 30 und 20 Euro vom Media Markt. Wer teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden, dass sein Bild in der SZ abgedruckt und auf SZ-Online im Internet gezeigt wird.

Bereits im letzten Jahr rief die SZ zu solch einem Wettbewerb auf. Rund 150 Bilder kamen damals aus allen Ecken des Landkreises zu uns. Ein paar Impressionen – und vielleicht auch Inspirationen für Sie – finden Sie in der Bildergalerie. (SZ)

