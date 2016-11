Her mit dem schönen Leben! Die Bannewitzerin Carmen C. Fleischer malt farbintensive, lebensfrohe Bilder. In Pirna zeigt sie gerade eine Auswahl.

Im früheren Zimmer ihrer Kinder hat sich Carmen C. Fleischer ihr Atelier eingerichtet. © Andreas Weihs

Sofort fällt ihr erfrischendes Wesen auf. In lässigen Jeans, die blonden Haare seitlich zu einem Zopf geflochten, so steht sie in der Haustür. Aktuell stellt Carmen C. Fleischer im Pirnaer Gesundheitsamt ihre Acryl- und Ölmalereien aus. „Lebendig und farbenfroh“ ist ihr Thema. Wie ihre Bilder entstehen, das verrät die 53-Jährige in ihrem Refugium im Bannewitzer Ortsteil Possendorf.

Sie steigt die Treppe zu den früheren Zimmern ihrer beiden erwachsenen Kinder hinauf. „Als sie ausgezogen sind, habe ich angefangen. Denn nun hatte ich plötzlich viel Zeit und Platz dafür“, sagt die ursprüngliche Neubrandenburgerin. Ab 2003 belegte sie bei dem Maler und Grafiker Peter Schreyer an der Volkshochschule Freital den ersten Kurs für Aquarellmalerei und Mischtechniken. Bis heute ist sie dort dabei. Eigene Aquarellkalender hängen in ihrem Atelier. Sie sind umgeben von Bildern, auf denen die Farben kräftiger aufgetragen sind. Teils sogar dick aufgespachtelt. Der Geruch von Terpentin und Ölfarbe liegt in der Luft.

„Im Sommer arbeite ich viel im Garten. Auf Reisen nehme ich Malsachen mit. Das wird im Auto schon mal eng, wenn wir darin auch übernachten, wie in Norwegen“, sagt Carmen C. Fleischer. Sie streift sich den Malerkittel über. Dann rückt sie das großformatige Bild zurecht, das Ausdruck eines Erlebnisses in Schweden ist: Rot leuchtet der Himmel hinter weißen Bergen, die schwungvoll ineinander übergehen. Ein langes Hundeschlittengespann rennt über den Schneeteppich. „An diesem Acrylbild werde ich heute noch länger arbeiten“, sagt Carmen C. Fleischer.

Leuchtende Farben im Dunkeln

Dann erzählt sie kurz: „Ich liebe das Abenteuer. Doch ich habe Respekt vor Hunden. Zusammen mit meinem Mann und einem Guide war ich trotzdem eine Woche lang auf einer Husky-Tour unterwegs. Jeder hatte ein eigenes Gespann von sechs Hunden. Es ging auch hinaus auf die weitläufigen, baumlosen Hochflächen. Dabei erlebten wir diese intensive Sonnenuntergangsstimmung am frühen Nachmittag.“

Carmen C. Fleischer arbeitet hauptberuflich in einer Dresdner Kindertagesstätte. Dort begeistert sie die Mädchen und Jungen auch fürs Malen. „Ich hole gern Farbe ins Leben“, sagt sie. Bei Malreisen und -kursen auf Rügen, in Loccum in Niedersachsen und in der Kunstakademie Bad Reichenhall in Bayern hat sie sich fortgebildet und andere kreative Menschen kennengelernt. „Erst kürzlich habe ich das erste Mal an der Töpferscheibe in den Werkstätten des Dresdner Riesa efau gearbeitet.“, sagt sie.

Seit 2010 stellt Carmen C. Fleischer in der Region, aber auch darüber hinaus, aus. Ein Höhepunkt war ihre Teilnahme an einer Schau mit zwei Künstlerinnen im deutschen Pavillon auf dem einstigen Expo-Gelände in Hannover. Markant für ihre Arbeiten ist die Lebendigkeit ihrer Bilder – sowohl bei der Darstellung von Menschen als auch bei Landschaften oder Stadtansichten und Naturmotiven.

„Ich mag Bewegung. Wir wandern auch viel und treiben Wintersport. Ich liebe das Schlittschuhlaufen. Mit Rollerskates sind wir sehr gern rings um den Geierswalder See im Lausitzer Seenwald unterwegs“, sagt Carmen C. Fleischer. Sie hat auch Turner aus Possendorf gemalt. Ein querformatiges Bild mit Tänzerinnen lehnt hochkant an der Wand. „Ich bin offen für vieles“, sagt Carmen C. Fleischer.

Zum Abschluss des Gesprächs mit der Sächsischen Zeitung sucht sie ihr jüngstes Lieblingszitat heraus. Es heißt „Her mit dem schönen Leben!“ und stammt von Wladimir Majakowskij. Der sowjetische Dichter wirkte vor 100 Jahren. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Die Bannewitzerin greift jetzt zu den besonders leuchtenden Farben.

Die Ausstellung „Lebendig und farbenfroh“ von Carmen C. Fleischer ist bis Ende Januar zu den regulären Öffnungszeiten des Pirnaer Gesundheitsamtes, Schlosshof 2/4, Stadtflügel 2. Etage, zu sehen. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Dienstag und Freitag auch von 13 bis 18 Uhr.

