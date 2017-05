Hengstberg wird saniert Die Kreisstraße in Bannewitz gleicht einer Kraterlandschaft. Das soll sich ab 2018 ändern.

Flickenteppich statt Asphaltdecke: Der Hengstberg in Bannewitz steht seit Jahren auf der Bauliste im Landratsamt. Nun laufen endlich die Planungen für einen Ausbau der Trasse, die immer mehr Verkehr stemmen muss. © Karl-Ludwig Oberthür

Freude am Fahren fühlt sich anders an. Wer es über den Hengstberg in Bannewitz geschafft hat, ist froh, wenn das Auto die Kraterlandschaft unbeschadet überstanden hat. Ein Schlagloch nach dem anderen erstreckt sich über die Kreisstraße. Der Frost gibt jeden Winter sein Bestes dazu, sprengt den Asphalt auf und stellt Fahrzeuge auf die Belastungsprobe. Sogar das vorgeschriebene Tempo 30 kann hier mitunter noch zu schnell sein. Bisher wurde die Piste immer nur notdürftig geflickt und die Fahrbahnränder provisorisch befestigt. Dabei hat das Provisorium längst ausgedient. Das weiß man auch bei der zuständigen Verkehrsbehörde. Schon länger hat das Pirnaer Landratsamt den Ausbau der Straße im Visier. Nun laufen endlich die konkreten Planungen. Ab dem nächsten Jahr soll die Buckelpiste in Angriff genommen werden – endlich. Bereits für dieses Jahr hat der Landkreis 80 000 Euro für das Bauprojekt eingeplant. Geld, das dafür verwendet wird, um die Planungsleistungen zu bezahlen, wie Heiko Weigel, Beigeordneter im Pirnaer Landratsamt, erklärt. Insgesamt zwei Millionen Euro plant die Behörde für den Ausbau der Straße ein. Vorgesehen ist, die Maßnahme mit gut 1,6 Millionen Euro gefördert zu bekommen. Bis Ende 2019 will der Landkreis den Hengstberg fertig saniert haben, so die aktuelle Planung.

Ziel der Straßenverwaltung ist es, die Kreisstraße im Bestand zu erneuern. Dabei soll die Fahrbahn mindestens fünf bis 5,50 Meter breit sein. Ein weiterer Ausbau „würde massive Eingriffe in die Landschaft erfordern“, erklärt Heiko Weigel. Dies sei genehmigungsrechtlich „riskant und mit exorbitanten Baukosten verbunden“, sagt der Beigeordnete. Auf Grundlage der derzeitigen Planungen soll auch so wenig wie möglich in die umliegende Vegetation eingegriffen werden. Schließlich führt der Hengstberg durch ein kleines Waldstück. Konkrete Aussagen könnten aber erst getroffen werden, wenn die Entwurfsplanung für das Bauprojekt vorliegt. So viel steht aber schon fest: Ein Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Neubannewitz und dem Poisental ist nicht vorgesehen. Auch für den Autoverkehr wird es nach der Fertigstellung keine Änderungen geben. Für Schwerlaster bleibt die Straße auch in Zukunft tabu.

Noch könne im Pirnaer Landratsamt aber nicht abgeschätzt werden, wann genau der Bau startet. Dies bedarf noch der Abstimmung, heißt es, und wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr feststehen. Derzeit wird lediglich von einer dreimonatigen Bauphase ausgegangen – unter Vollsperrung. Der Verkehr muss dann für diesen Zeitraum umgeleitet werden.

Nicht nur der schlechte Zustand der Straße macht eine grundlegende Sanierung dringend notwendig. Der Hengstberg hat vor allem seit dem Neubau der S 191 in Bannewitz an Bedeutung gewonnen. Der Verkehr, der seit Oktober 2013 vom Autobahnanschluss Dresden-Prohlis über die neue Staatsstraße nach Bannewitz rollt, nutzt den Hengstberg vermehrt, um über das Poisental nach Freital zu gelangen. Die Kreisstraße stellt zudem auch eine wichtige Verbindung zwischen der B 170 in Bannewitz und der Poisentalstraße her und stemmt deshalb auch einen Teil des Verkehrsaufkommens zwischen dem Autobahnanschluss Dresden-Südvorstadt und Freital. Der bestehende Straßenzustand könne den gesamten Verkehr „ohne nachhaltige Verbesserung nicht aufnehmen“, heißt es seitens des Landkreises. Außerdem sei die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrsablaufes derzeit massiv eingeschränkt. Bis es so weit ist und die Holperpiste Hengstberg endlich Geschichte ist, müssen sich Autofahrer aber noch gedulden. Das kleine Trostpflaster auf der Kraterlandschaft: In den nächsten Wochen will die Verkehrsbehörde des Landkreises die Straßenmeisterei Freital damit beauftragen, die gröbsten Winterschäden entlang des Hengstberges zu beseitigen und die Löcher provisorisch zu füllen – mal wieder.

