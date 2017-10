Helmlos auf geklautem Moped

Marktstände aufgebrochen 03.10.2017, 05.00 Uhr festgestellt / Dresden-Altstadt Einbrecher hebelten auf dem Altmarkt in der Nacht von Dienstag zu Mitwoch die Rollläden von zwei Marktstände auf und stahlen aus diesen rund 150 Euro Bargeld sowie einige Getränke.

Einbruch in Bistro 03.10.2017, 10.00 Uhr festgestellt / Dresden-Bühlau Einbrecher hebelten in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch ein Fenster in einem Bistro am Ullersdorfer Platz auf und stahlen einen Mixer im Wert von etwa 220 Euro sowie etwas Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.400 Euro.

Einbruch in Bäckerei 02.10.2017, 21.00 Uhr bis 03.10.2017, 03.15 Uhr / Dresden-Südvorstadt In der Nacht zum Dienstag stiegen Einbrecher in eine Bäckerei am Münchner Platz ein und durchsuchten anschließend die Räume. Sie stahlen offenbar nichts, verursachten aber einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Drei Mazda gestohlen 02.10.2017, 12.45 Uhr bis 03.10.2017, 08.40 Uhr / Dresden-Kleinpestitz/Striesen Von der Kohlenstraße stahlen Autodiebe einen zwei Jahre alten weißen Mazda MX 5 im Wert von rund 20000 Euro. Das gleiche Modell bloß in Schwarz verschwand in der Nacht zum Dienstag von der Dorfhainer Straße. Der diesen August erstmals zugelassene Wagen hat einen Wert von etwa 28000 Euro. Auf einen roten Mazda 6 hatten es Diebe in Striesen abgesehen. Sie entwendeten den ein Jahr alten und knapp 28000 Euro teuren Wagen von der Voglerstraße.