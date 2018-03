Hellerau siegt auf dem Ausweichplatz Loschwitz verlegt sein Spiel an den Nachtflügelweg, kassiert aber ein 0:2 gegen den VfB.

Franz Josef Hansel (links) und Maximilian Tummler spielen in fremden Gefilden. © Jürgen Lösel

Blau-Weiß Zschachwitz hat am 17. Spieltag der Fußball-Stadtoberliga einen Dämpfer im Kampf um den Staffelsieg erhalten. Beim SV Sachsenwerk setzte es eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage.

Nach einer Stunde Spielzeit führten die Gastgeber mit 3:0. Youngster Marc Sawusch sowie Alexander Münn im Doppelpack schossen den Vorsprung heraus. „Irgendwie lag uns der Hartplatz besser als den Gästen. Wir haben im Gegensatz zur Vorwoche wesentlich aggressiver und bissiger agiert und nicht unverdient gewonnen“, sagte Sachsenwerk-Trainer Matthias Fischer. Der Coach lobte besonders den 18-jährigen Sawusch: „Er hat sich prächtig eingeführt im Team, hat heute eine klasse Partie abgeliefert.“ Die Zschachwitzer kamen durch Rick Willy Schmidt zum Ehrentreffer, Benjamin Hocke erhöhte auf 4:1.

Der SV Loschwitz verlegte seine Begegnung gegen Hellerau-Klotzsche auf den Platz in Bühlau. Trainer Frank Schreier hat Zuwachs auf der Bank erhalten. Ex-Sportfreunde-Trainer Frank Rittner fungiert bis zum Saisonende als Co-Trainer und soll ab Sommer dann Chef-Coach werden. Schreier bleibt als Vereinspräsident im Amt. Auch im Spielerkader gab es Verstärkung – Marco Schröter wechselte von Rotation an das Blaue Wunder. Beim Gegner aus Hellerau liefen ebenfalls zwei Neuzugänge auf. Marcel Kramer kam von den Sportfreunden Nord, Rico Leuner spielte höher klassig in Bischofswerda, Sebnitz und Laubegast. Gleich in seinem ersten Punktspiel im Dress des VfB traf Kramer. Für die Sportfreunde ist dieser Weggang von Kramer, der fünf Jahre lang bei Stahl Freital in der Landesklasse spielte, ein herber Verlust. Mit Sepp Rentsch (nach Trebendorf) sowie Daniel Falkenberg (Großröhrsdorf) haben weitere Routiniers den Verein verlassen. Nicht mehr im Kader stehen auch Aboubakar Fofana und Kodjo Selom Megayo aus Togo. Gegen Laubegast II gab es ein 0:2 und damit die Rote Laterne in dieser Liga. Zunächst traf Daniel Donath, später sein Namensvetter Danny Donath. Es war der erste Dreier für die Laubegaster Landesklasse-Reserve. Sportfreunde-Trainer Bodo Kleinschmidt kündigte seinen Rücktritt an.

Neuer Trainer in Dobritz ist Tilo Kiontke. Der 46-Jährige war als Spieler in Bischofswerda, Riesa, Heidenau und Laubegast aktiv. Sein Einstand in der Stadtoberliga endete zwar mit einem 0:1 in Cossebaude. Doch Kiontke erntete viel Lob vom gegnerischen Trainer Dirk Hartmann: „In Dobritz wurde innerhalb kurzer Zeit sehr viel bewegt. Das war ein ganz anderes Auftreten als noch in der Hinrunde. Sie waren permanent aggressiv im Vorwärtsdrang und versuchten stets mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen.“

