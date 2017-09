Hellerau – Australien – und zurück Jutta Dyrchs setzt sich für ihren Wohnort ein. Auch, als sie Dresden längst verlassen hat.

Auswanderin Jutta Dyrchs ist nach Hellerau zurückgekehrt. Dass die Waldschänke zum Bürgerzentrum geworden ist, freut sie. Nun will sie für Bekanntheit sorgen. © Sven Ellger

Jutta Dyrchs hat viel von der Welt gesehen: Die 78-Jährige ist auf Norderney geboren, hat in Frankreich und Australien gelebt. Viele wundern sich, dass die Rentnerin das sonnige Down-Under gegen den Dresdner Norden getauscht hat. Doch die ersten elf Lebensjahre hat Dyrchs im Haus ihrer Großeltern am Sonnenhang in Hellerau verbracht. Das Viertel war für die pensionierte Lehrerin immer ihre Heimat. Eine Heimat, die sie nie vergessen hat. Eine Heimat, für die sie kämpft.

Schon als sie kurz nach der politischen Wende mit ihrem Ehemann nach Hellerau zog, engagierte Dyrchs sich: „Ich wollte mich an dem Neuanfang beteiligen, der in Dresden dringend notwendig war“, sagt sie. Gemeinsam mit Verbündeten gründete sie damals den Bürgerschaftsverein Hellerau, der bis heute existiert. Eines der Projekte: die Herausgabe der Hellerauer Mitteilungen. Das kleine Nachrichtenmagazin erscheint viermal im Jahr und informiert über die wichtigsten Neuigkeiten im Stadtteil. „Ich merkte aber recht schnell, dass man die Stadt hinter sich braucht, um wirklich etwas zu bewegen“, sagt Dyrchs.

Also kandidierte die damalige Lehrerin für den Stadtrat und zog für die SPD auch ins Gremium ein. Fünf Jahre mischte sie bei den wichtigsten stadtpolitischen Entscheidungen mit. „Das war die Hauptaufbauzeit Dresdens“, erinnert sich Dyrchs mit sehnsüchtigem Ton. „Rückblickend bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.“ So habe sie sich erfolgreich für die Erweiterung der Deutschen Werkstätten eingesetzt. „Es gibt aber gewisse Dinge, die sich einfach nicht bewegen.“

An denen konnte sie ab 1999 nichts mehr ändern. Denn ihrem Mann hat es in Dresden nicht gefallen. Er sehnte sich nach der Sonne Australiens. Ihm zuliebe ging Dyrchs mit. Sie bauten ein Haus, genossen die Natur. Die Finger vom bürgerschaftlichen Engagement konnte die heutige Rentnerin auch dort nicht lassen, trat einem Umweltschutzverein bei. Ihre Heimat vergaß sie nie. Auch, weil sie zwei erwachsene Söhne in Deutschland zurückgelassen hatte. „Jedes Jahr pendelte ich deshalb zwischen Australien und Deutschland, legte mir 2007 sogar eine Ferienwohnung nahe Görlitz zu“, berichtet die Wahl-Dresdnerin. Irgendwann sei sie dann an einem Punkt gewesen, wo sie sich überlegen musste, wie lange sie das Hin und Her körperlich noch aushält. „Ich habe mich gefragt: Wo will ich bis zu meinem Lebensende leben?“ Die Antwort war ganz klar: Hellerau.

Serienstar besucht Bürgerzentrum

Ohne ihren Mann zog sie zurück in ihre Heimat. Eine der schwersten Entscheidungen, die sie bisher getroffen hat. Umso erfreuter war sie, als sie sah: „Das bürgerschaftliche Engagement liegt in der DNA von Hellerau.“ Den Bürgerverein gibt es noch immer. Die Brache an der Karl-Liebknecht-Straße ist zum Naturraum geworden. Besonders berührt hat Dyrchs aber die Wiederbelebung der Waldschänke.

Der Bürgerverein hat die einstige Gaststätte in Eigenregie zum Bürgerzentrum ausgebaut. Acht Jahre, zwei Millionen Euro und viel Kraft und Nerven hat die Sanierung des Denkmals an der Ecke Moritzburger Weg/Am grünen Zipfel gekostet. Nun finden dort regelmäßig Veranstaltungen statt. „Es ist großartig, dass das gelungen ist“, sagt Dyrchs. Dennoch wünscht sie sich, dass mehr Leute von außerhalb auf das Bürgerzentrum aufmerksam werden. Um es bekannter zu machen, hat sie sich nun prominente Unterstützung geholt – aus der eigenen Familie.

Dyrchs ältester Sohn dürfte nicht nur den Fans der Arztserie „In aller Freundschaft“ ein Begriff sein. Doch mit seiner dortige Rolle als Dr. Martin Stein schaffte Bernhard Bettermann den Durchbruch. Über fünf Millionen Zuschauer schalten wöchentlich ein, wenn Ärzte in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik um das Überleben ihrer Patienten kämpfen. Bereits seit fast 20 Jahren wird die Serie im Ersten ausgestrahlt. Am 24. September kommt Bettermann ins Bürgerzentrum.

Zusammen mit Cheryl Shepard liest er aus den Briefen der Geschwister Mendelssohn. Shepard spielte zwischen 2003 und 2015 ebenfalls in der bekannten Arztserie, darin waren die beiden sogar verlobt. Statt ums Überleben der Patienten kämpfen die beiden nun um Hellerau – zusammen mit Heimkehrerin Jutta Dyrchs.

Die Lesungen finden um 11 und um 17 Uhr statt. Tickets gibt’s für 12 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Siegfried-Apotheke auf dem Hellerauer Markt.

