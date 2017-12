Helle Farben für die Tharandter Bergkirche Die Innensanierung der Tharandter Bergkirche ruht über Weihnachten. Das meiste ist bereits geschafft, noch aber werden Spenden gebraucht.

Frank Mühlstädt von der Firma Quaas aus Meißen erneuert auf der ersten Empore den Farbanstrich. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Mit geübter Hand zieht Frank Mühlstädt einen Pinsel mit weißer Farbe über den Fensterrahmen in der Sakristei der Bergkirche Tharandt. Der Strich endet genau dort, wo die Glasscheibe beginnt, die sauber bleibt, ohne dass sie der Handwerker mit Malerkrepp abgeklebt hat. Der Laie staunt und der Fachmann schmunzelt: „Ich bin ja auch schon seit vierzig Jahren Maler, da weiß man, wie das geht.“

Im Tharandter Gotteshaus allerdings konnte der 58-Jährige mit seinen Kollegen von der Meißner Firma Quaas noch einige neue Erfahrungen sammeln. Die malermäßige Erneuerung der rund 150 Quadratmeter großen Kirchendecke stellte sich nämlich als schwieriger heraus, als gedacht. Wobei es nicht der neue Farbauftrag war, der Planern wie Malern die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, sondern die Schichten, die sich auf dem Putz befanden.

„Die alten Leim- und Dispersionsfarben mussten komplett entfernt werden, sonst hätte die neue Farbe nicht gehalten“, sagt Bauleiterin Jeanette Oleak. Die Freitaler Architektin war darüber genauso wenig glücklich wie die Maler. Geschlagene drei Wochen lang standen die Männer in mehr als sieben Metern Höhe auf einem Gerüst, kratzten und schabten, bis sie endlich mit dem Neuanstrich beginnen konnten. Nicht nur dort waren sie am Werk, auch sämtliche Wände, die Emporen, der Altar, die Kanzel und der Taufstein sind in diesem Jahr unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten aufgearbeitet worden..

Das bisherige Ergebnis der Innensanierung erfreut Pfarrerin Agnes Zuchold: „Die Kirche wirkt jetzt viel heller, das hatte ich mir gewünscht.“ Das entsprach zudem den Vorstellungen der Restauratoren Elke Schirmer und Oliver Ander. Die Dresdner hatten vorgeschlagen, den Kirchenraum in der Fassung von 1840/41 zu restaurieren, von der es sowohl gesicherte Befunde als auch Schwarzweiß-Fotografien gibt.

Statt der eher dunklen Braun- und Oliventöne, die 1979/80 aufgebracht wurden, dominieren nun Schattierungen von Weiß und Grau. In den noch vorhandenen Kassetten an der Decke wurden entsprechend der historischen Vorlage wieder Rosetten gemalt. Ein ähnliches Motiv, ausgeführt in einem goldenen Farbton, findet sich nun auch an den Emporen, wobei es sich dabei um einen neuen Entwurf handelt.

Agnes Zuchold ist gespannt, wie die Gemeindemitglieder die farbliche Neugestaltung ihrer Kirche finden werden. Am Sonnabend haben sie das erste Mal Gelegenheit zu einer Besichtigung – anlässlich eines Putzeinsatzes, damit die Kirche zu den weihnachtlichen Gottesdiensten nutzbar ist. Dafür werden die Bauarbeiten für vier Wochen unterbrochen. Im Januar geht es dann weiter, unter anderem mit der Aufarbeitung der Holztreppen zu den Emporen.

Im nächsten Jahr soll die umfangreiche Sanierung der 1631 geweihten Bergkirche abgeschlossen werden, stellt die Pfarrerin in Aussicht. Bereits 2007 hatten die Planungen dafür begonnen, 2009 wurden Dach, Dachstuhl und Fassade erneuert, 2010 kamen die neuen Bronzeglocken, und 2015 begann die Innensanierung.

Für alle Baumaßnahmen muss die Kirchgemeinde einen Eigenanteil aufbringen. Für den aktuellen Bauabschnitt werden etwa 50 000 Euro gebraucht, 20 000 Euro fehlen noch. Vielleicht sind Gemeindemitglieder und Gäste ja spendenfreudiger, wenn sie jetzt die gelungenen Resultate in der Kirche sehen, die Handwerkern wie Frank Mühlstädt zu verdanken sind.

Gottesdienste auf der Baustelle: 24. Dezember, Christvesper, 15 Uhr mit Krippenspiel, 16.30 Uhr mit Predigt; 25. Dezember, 9.30 Uhr und 31. Dezember, 16 Uhr:

Spenden: Kontoinhaber: Kassenverwaltung Pirna,

IBAN: DE11350601901617209027; BIC: GENODED1DKD;

Verwendungszweck: RT 0846 Spende Bergkirche.

