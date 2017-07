Heliosklinik eröffnet Therapiezentrum Die ambulante Einrichtung im Schloss Pulsnitz beschäftigt sich mit Sprech– und Schluckstörungen.

Die Helios Schlossklinik eröffnet jetzt ein weiteres Therapiezentrum. © Archivfoto: Matthias Schumann

Die Helios Schlossklinik eröffnet jetzt ein weiteres Therapiezentrum. Der Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Schluck-, Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen: „Essen, Trinken und die Fähigkeit sprachlich zu kommunizieren sind lebensnotwendig und haben einen hohen sozialen und kulturellen Stellenwert in den Familien und der Gesellschaft“, erklärt Pressesprecherin Kristina Kroemke. Dagegen beeinträchtigen Probleme und Störungen beim Essen und Schlucken die Lebensqualität eines Menschen erheblich. Ebenso Schwierigkeiten beim sprachlichen Austausch. Bei den Ursachen für Schluck-, Sprach-, und Sprechstörungen spielen Erkrankungen des Gehirns eine große Rolle, erklären die Fachleute in der Klinik. Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Verletzungen, Hirnblutungen oder auch Erkrankungen, wie Multiple Sklerose oder die Parkinson-Erkrankung können Störungen hervorrufen.

Kristina Kroemke: „Die Diagnostik und Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen liegt in der Hand von ausgebildeten Logopäden.“ Schluckstörungen würden durch speziell ausgebildete Therapeuten mit entsprechender Zusatzqualifikation behandelt. Das ambulante Helios Therapiezentrum biete eine umfassende logopädische Diagnostik und Therapie von Schluck-, Sprach- & Sprechstörungen sowie eine umfassende Beratung von Angehörigen und Betreuern. Offiziell öffnet das Therapiezentrum am 1. August im Forsthaus auf dem Areal der Heliosklinik.

