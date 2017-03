Helikopter über der Mulde Ein Leser ist in der Nacht zu Sonntag von den Hubschraubergeräuschen um den Schlaf gebracht worden. Wurde jemand gesucht?

Polizeieinsatz über Leisnig. © Symbilbild/Hübschmann

Ein Leser ist in der Nacht zu Sonntag von Hubschraubergeräuschen um den Schlaf gebracht worden. Etwa eine halbe Stunde habe er den Hubschrauber über Leisnig und Fischendorf/Altleisnig fliegen hören. Andrzej Rydzik, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion Chemnitz, bestätigt den Einsatz des Helikopters. „Über die zuständige Rettungsleitstelle wurden wir am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.40 Uhr, darüber informiert, dass sich im Leisniger Ortsteil Fischendorf eine Person in der Freiberger Mulde befinden soll“, sagt er. Um den Fluss abzusuchen, sei ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz gekommen. Eine Person hatte der Suchtrupp im Wasser nicht ausmachen können. Dafür fanden Polizeibeamte den oder die Gesuchte, und zwar gegen 4.30 Uhr wohlauf in Leisnig. (DA/sig)

