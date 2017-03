Helikopter sucht vermissten Jungen Seit Sonnabend sucht die Polizei nach dem 17-jährigen Philipp Schulze aus Dresden – auch im Landkreis Meißen.

zurück Bild 1 von 2 weiter © Symbolbild/Uwe Soeder

Der 17-Jährige Philipp Schulze aus Dresden wird seit Sonnabend von der Polizei gesucht.

Ein Großeinsatz der Polizei hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. In diesem Rahmen kreiste auch ein Polizeihubschrauber über den östlichen Teilen des Landkreises. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntagnachmittag mitteilte, suchen die Beamten seit Sonnabend gegen 12 Uhr nach dem 17-jährigen Philipp Schulze aus Dresden.

Der Jugendliche verließ laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 18 Uhr die elterliche Wohnung, um zu einer Feier zu gehen. Letztmalig wurde er von Freunden am Freitag gegen 23.30 Uhr in Dresden, Leipziger Straße, vor dem Club Pier 15 gesehen. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jegliche Spur. Alle durch die Polizei eingeleiteten Ermittlungen mit Personensuchhund, Polizeihubschrauber und Beamten der Wasserschutzpolizei hätten zu keinem positiven Ergebnis geführt.

Beschrieben wird der junge Mann als von schlanker Figur und 1,87 Meter groß. Er habe braune, kurze Haare, seitlich kurz geschnitten, oben länger. Er trägt schwarze Stoffturnschuhe und eine schwarze Jeanshose, dazu ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Blousonjacke. (SZ/pa)

zur Startseite