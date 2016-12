Helferkreis organisiert Weihnachtsfeier für seine Schützlinge Die Waldheimer tun einiges für die Integration der Flüchtlinge. Das Feiern gehört dazu.

Wie es sich für eine Weihnachtsfeier gehört, schaut auch der Weihnachtsmann vorbei. © Dietmar Thomas

Monika Kühne und ihr Mann Hans freuen sich über so viel Zuspruch. Der Speiseraum in der Waldheimer Oberschule ist voll. Fast alle Asylsuchenden, die derzeit in Waldheim leben, sind zur Weihnachtsfeier gekommen. Ein besonderer Tag ist es für Gvantsa aus Georgien, die gerade am Tag der Weihnachtsfeier sechs Jahre alt geworden ist.

Wie es sich gehört, schaut der Weihnachtsmann vorbei und bringt Geschenke für die Kinder. „Wir sind froh, dass wir dank der vielen Spender für jeden, auch für die Erwachsenen, eine Kleinigkeit organisieren konnten“, sagt Monika Kühne. Die Mitstreiter des Helferkreises sind froh, dass die Integration der Asylsuchenden in Waldheim gut funktioniert. Das sei auch deshalb so, weil sich die Flüchtlinge selbst einbringen, so Monika Kühne.

