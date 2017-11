Helfer suchen Helfer Sie sind die guten Seelen im Familienzentrum. Jetzt brauchen die Gastgeberinnen Verstärkung.

Kaffee und Kuchen oder Mittagessen – die Gastgeberinnen übernehmen die Bewirtung im Café und sie haben ein offenes Ohr für jeden, der herein-kommt. © Norbert Millauer

Auf die Tage, an denen sie ins Familienzentrum in Altkötzschenbroda geht, freut sich Ute Gommlich immer besonders. Die Radebeulerin arbeitet dort als ehrenamtliche Gastgeberin. Sie gehört zu dem Team von Frauen, die das Café schmeißen, Mittagessen verteilen, Kaffee ausschenken und Kuchen verkaufen. Außerdem haben sie für jeden ein offenes Ohr, der zur Tür herein kommt. Ute Gommlich kommt zweimal in der Woche jeweils für drei Stunden zum Dienst. Sie genießt den Austausch mit den vielen Leuten in der Fami. „Hier wird nicht nur gearbeitet, sondern auch erzählt“, sagt sie. Insgesamt gibt es elf ehrenamtliche Helferinnen, die sich in die Dienste teilen. Gerne würden sie noch Verstärkung in ihren Reihen begrüßen.

„Die Gastgeberinnen sind der Dreh und Angelpunkt im Familienzentrum“, sagt Kerstin Mießner, die die Arbeit der Ehrenamtlichen koordiniert. Wer mitmachen will, kann sich bei ihr melden. „Bisher ist es ein weibliches Team, aber auch Männer sind willkommen.“ Ein Dienst dauert drei Stunden. Entweder von 9 bis 12 Uhr, 12 bis 15 Uhr oder 15 bis 17.30 Uhr. Ob jemand einen oder mehrere Dienste in der Woche übernimmt, kann individuell vereinbart werden. Die Neuen werden am Anfang eingearbeitet. Als Aufwandsentschädigung gibt es vier Euro pro Stunde. Und nach einem Jahr bekommen die Helfer die Ehrenamtskarte, mit der es viele Ermäßigungen in der Stadt gibt. Gemeinsame Ausflüge, Teambesprechungen und eine Weihnachtsfeier gibt es auch.

Wer Interesse hat, kann sich bei Kerstin Mießner melden unter Tel. 0351 8397328 oder per E-Mail an kerstin.miessner@familienzentrum-radebeul.de

