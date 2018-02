Helfer schaffen Platz fürs Fußballmuseum Der BFV 08 rief zum Entrümpeln in der Süd-Sporthalle auf. Die Resonanz war überwältigend.

Die Sporthalle in Bischofswerda-Süd wurde jetzt entrümpelt. © Matthias Schumann

Bischofswerda. Mehr als 35 Helfer folgten am Freitagnachmittag dem Aufruf des Bischofswerdaer Fußballvereins und kamen zur großen Entrümplungsaktion zur Sporthalle an der Thälmannstraße. Schon nach einer Stunde musste der erste 7,5 Tonnen-Container getauscht werden. Eine gesamte Lkw-Ladung wurde in eine Lagerhalle eingelagert, darunter Türen, Waschbecken und Kommoden. Neun Räume der Turnhalle wurden leer geräumt und bieten nun weiterführende Gestaltungsmöglichkeiten als Sportzentrum und Begegnungsstätte. Dazu zählt in erster Linie der Aufbau eines Fußballmuseums, erklärte Tommy Klotke, Projektverantwortlicher beim BFV, am Montag.

Beim Fußballverein sieht man nun die Stadt als Halleneigentümer am Zuge. „Notwendige und dringende Reparaturen am Dach sowie der Heizungsanlage müssen erfolgen, um eine zukünftige Nutzung der Räume zu ermöglichen“, sagte Tommy Klotke. Der BFV 08 will die Sporthalle zu einem Soziokulturellen Zentrum für die Stadt Bischofswerda umgestalten. „Die Zeit drängt. Wir organisieren bereits Workshops für Jugendliche und Erwachsene zu den Themen Graffiti und Sicherheitspersonal, die im Gebäude stattfinden sollen.“ Alle Maßnahmen des Zentrums dienen der Nachhaltigkeit und der sozialen Stadtentwicklung. Eine kontinuierliche Teilnahme an den kostenfreien Projekten gehe den Teilnehmern die Chance zum Erhalt eines Ausbildungsplatzes oder einer Festanstellung, so der Projektverantwortliche.

„Im Namen des Bischofswerdaer FV 08 und des Soziokulturellen Zentrums Sport möchte ich mich recht herzlich für die Unterstützung bedanken“, sagte Tommy Klotke weiter. Die Unterstützung zeige, wie sehr die Menschen in der Stadt, egal ob alt oder jung, hinter dem Bischofswerdaer Fußballverein stehen. (SZ)

