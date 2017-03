Helfer für Kinderfest gesucht

Die Organisatoren der 750-Jahr-Feier von Mohorn suchen für das Kinderfest am 10. und 11. Juni noch Unterstützung. Jeweils von 9 bis 14.30 Uhr sollen für die jüngsten Besucher verschiedene Spiele gegen einen geringen Geldbetrag angeboten werden. Für die einzelnen Stände und Stationen werden noch Betreuer gesucht. Wer helfen will, kann sich in eine der Listen eintragen, die in Mohorner Geschäften und Einrichtungen ausliegen. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich über heike@arnold-heiztechnik.de.

Die Mohorner feiern vom 5. bis 11. Juni und haben dafür ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. So soll es unter anderem ein Jahrgangstreffen ehemaliger Schüler, einen stehenden Festumzug, Vorträge, Konzerte und Wanderungen durch die Geschichte des Ortes geben. (SZ)

www.mohorn-grund.de

