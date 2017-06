Helfer für die Schäfer gesucht Immer an der frischen Luft und mit Tieren zusammen. Ob das der Traumjob ist, können junge Leute jetzt bei Neustadt probieren.

Der damalige Umweltminister Frank Kupfer (r.) überzeugte sich bei einem Besuch bei Schäfer Manfred Horn in Berthelsdorf von dem gestiegenen Aufwand beim Herdenschutz. Dabei können jetzt Jugendliche im Freiwilligen ökologischen Jahr helfen. © Steffen Unger

Das Freiwillige ökologische Jahr bietet für Jugendliche nach der Schule erst einmal Gelegenheit, verschiedenes auszuprobieren. Dabei sollen sie auch gleichzeitig etwas für Natur und Umwelt tun. Der Verein Valtenbergwichtel ist Träger für solche Angebote. Ganz aktuell sind jetzt für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) noch Stellen in den beiden Schäfereibetrieben von Eberhard Klose und Manfred Horn in Oberottendorf beziehungsweise Berthelsdorf ausgeschrieben.

Ab sofort können sich Interessenten bewerben, um ab Herbst 2017 im Wolfs-Revier praktisch tätig zu sein. Die Weichen dafür hatte der damalige Landwirtschaftsminister Frank Kupfer im Jahr 2013 gestellt, einer Zeit, in der die Schutzmaßnahmen für die Schafe gegen den Wolf verstärkt werden mussten. Seitdem werden die beiden Unternehmen immer wieder von Jugendlichen unterstützt.

Der Vorteil: Sie leben in der Familie und lernen den Alltag eines Schäfers hautnah kennen. „In den Unternehmen sollen sie die Mehrarbeit für den verschärften Herdenschutz schultern helfen“, sagt Tilo Moritz, Geschäftsführer der Valtenbergwichtel und FÖJ-Projektleiter. Zu den konkreten Tätigkeiten zählt neben der Mitarbeit bei Herdenschutzmaßnahmen auch die Hilfe bei der Versorgung der Tiere.

Dazu gehören die Futterente wie auch die Landschaftspflege. Außerdem können sie bei forstlichen Arbeiten und bei der Hof- und Stallpflege helfen. „Das Freiwillige Ökologische Jahr ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für Jugendliche, die sich aktiv und interessiert für Umwelt- und Naturschutzfragen einsetzen wollen“, sagt Tilo Moritz. Ein solches Jahr zu absolvieren, heiße gleichzeitig, wertvolle, oft erste Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln. Dabei bringen sich die Freiwilligen sinn- und verantwortungsvoll ein und erhalten viel Spielraum, um sich im berufspraktischen Alltag auszuprobieren.

Das freiwillige Jahr ist offen für alle Jugendlichen und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht absolviert haben und zum Beginn nicht älter als 26 Jahre sind. Die jungen Leute unterstützen die Arbeit in ihren Einsatzstellen während des Freiwilligendienstes in Vollzeit. Das heißt, sie helfen 40 Arbeitsstunden pro Woche. Den Freiwilligen steht in ihren Einsatzstellen ein Betreuer zur Seite. Fünfmal im Jahr nehmen die FÖJler für je eine Woche an den Seminaren ihrer Träger teil. Diese Seminare sind Pflichtprogramm. Die Freiwilligen erhalten 300 Euro Unterkunfts- und Taschengeld im Monat. Sie sind vollständig sozial abgesichert, das heißt, die Träger sorgen für die Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Bewerbungen können ab sofort per E-Mail oder Post beim Verein Valtenbergwichtel eingereicht werden. Weitere Informationen dazu finden Interessenten hier oder erhalten diese telefonisch unter Telefon 035951 32055.

