Helfer für Arbeitseinsatz im Schloss gesucht

Das Schloss Hainewalde. © Matthias Weber

Hainewalde. Der Förderverein des Hainewalder Schlosses will am Wochenende das Wetter ausnutzen und ruft zu einem dringenden Großeinsatz auf. Der Verein hat die Genehmigung erhalten, im Februar die Lindenallee verschneiden zu können. „Da wir für das Wochenende die Hubtechnik gesponsert bekommen, hoffen wir auf viele Helfer – auch zum Beräumen“, sagt Vereinsvorsitzender Jan Zimmermann. Der Einsatz beginnt am Sonnabend, 9 Uhr und soll eventuell am Sonntag fortgesetzt werden. Aus Schutzgründen für die Singvögel muss der Verschnitt im Februar erfolgen. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Helfer sollen möglichst Gartenscheren, Handsägen und Astscheren mitbringen. (SZ/hg)

