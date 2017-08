Helfer brauchen Hilfe Erksdorfs Feuerwehr sucht neue Mitstreiter. Und setzt dabei auf Erfahrungen in Ullersdorf.

Die Retter brauchen immer Unterstützung, auch in Großerkmannsdorf. © Uwe Soeder

Im benachbarten Ullersdorf griff sogar eine Prominente ein. Britta Neuhaus nämlich, die Frau von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. Familie Neuhaus wohnt in Ullersdorf und als Britta Neuhaus erfuhr, dass die Freiwillige Feuerwehr des Radeberger Ortsteils dringend Hilfe bei der Suche nach Verstärkung braucht, krempelte sie die Ärmel hoch und machte mit (SZ berichtete). Sie schrieb einen Aufruf und half auch bei der Verteilung im Ort.

„In Ullersdorf hat das bisher drei neue Mitglieder gebracht, deshalb denken auch wir, dass es ein Weg sein könnte, sich auf diese Weise an die Öffentlichkeit zu wenden“, sagt Falk Hempel. Er ist der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Großerkmannsdorf – und auch in diesem Radeberger Ortsteil sieht es in Sachen Nachrücker für die Feuerwehr momentan nicht sonderlich rosig aus. Deshalb saß der Feuerwehrchef Mitte der Woche in der Ortschaftsratssitzung. Denn gemeinsam mit den Räten will die Feuerwehr nun auch in Großerkmannsdorf einen entsprechenden Aufruf starten. Obwohl die Nachwuchsfeuerwehr auch in Großerkmannsdorf gut funktioniert; „können nicht alle Jugendlichen dann auch in die Erwachsenen-Wehr nachrücken, weil sie der Ausbildung oder dann des Berufs wegen nach Dresden oder in andere umliegende Orte gehen“, nennt der Feuerwehrchef einen der Gründe für die dringende Suche. Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) sieht aber auch im viel zitierten demografischen Wandel ein Problem. „Die Gesellschaft wird immer älter, es gibt damit auch weniger jüngere Leute – deshalb müssen wir nun die Werbetrommel rühren und das unterstützen wir natürlich“, macht er klar, dass der Ortschaftsrat hinter der Feuerwehr steht. Und der Ortsvorsteher hat zudem ein Problem in der sächsischen Politik ausgemacht: „Es ist Schade, dass Ministerpräsident Tillich die Feuerwehr-Rente nicht durchsetzen konnte, das wäre ein Stück Sicherheit und Anreiz gewesen – und auch ein Dankeschön!“

Die Stadt Radeberg und der Ortsteil haben in den vergangenen Jahren eine Menge für die Feuerwehr getan: An der Straße nach Kleinwolmsdorf entstand eines neues Gerätehaus, ein neues Fahrzeug rollte auf den Hof. „Aber all das nützt natürlich nichts, wenn die Leute fehlen“, so der Ortsvorsteher.

