20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers Helfer an allen Fronten Nach einer Verletzung: Nils Megel bleibt dem SV Aufbau Waldheim als Ehrenamtler verbunden.

Seit 2010 fungiert Nils Megel als Nachwuchsleiter des SV Aufbau Waldheim. Außerdem bringt er sich in den Verein ein, wenn immer helfende Hände benötigt werden. © Dirk Westphal

Er ist 33 Jahre jung und dennoch seit 2010 im Ehrenamt tätig: Nils Megel, der Nachwuchsleiter des SV Aufbau Waldheim, der sich allerdings auch anderweitig im Verein einbringt, wenn im Verein Not am Mann ist, helfende Hände gebraucht werden. Aus diesem Grund ist der derzeit Arbeit suchende Betriebswirt beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

Als Megel 2009 seine sportliche Laufbahn als Torwart beenden musste, entschied er sich, dem Verein, bei dem schon sein Großvater Helmut Zschieschang aktiv war, treu zu bleiben. „Gut, da gehe ich mit in den Vorstand und mache den Jugendwart“, erzählt er und fügt lachend an: „So ist das gekommen.“ Begonnen hat Megel im Kindesalter bei den Richzenhainern. Er wohnt neben dem Sportplatz und da wäre es nicht abwegig gewesen „rüberzugehen“. Bis in den Männerbereich spielte er bei „Aufbau“, um dann zwei Jahre nach Hartha zu gehen und dann 2005 zurückzukehren und bis 2009 aktiv zu bleiben. „Dann kam der Rücken und es war vorbei“, sagt Megel, der trotz einer Schwerbehinderung seitdem weiter zu Stange hält.

Ein Mann für alle Fälle

Als Nachwuchsleiter koordiniert er seitdem die Arbeit der Übungsleiter, hilft aber auch aus, wenn mal einer fehlt, Not am Mann ist. Ob im Training oder im Spiel. Bei den Heimspielen nimmt er den Übungsleitern mit der Pflege des DFB-Net Arbeit ab, macht die Platzvorbereitung in Massanei hilft aber auch, wenn in Richzenhain Andreas Kügler mal nicht da ist. „Natürlich soweit, wie mir es körperlich möglich ist“, sagt der Single, der viel Zeit auf dem Sportplatz zubringt. So hat er dieser Tage erst den Klubraum gestrichen. Auch Stadionsprecher ist eine Aufgabe von Nils Megel, oder wenn es sein muss, Spielklamotten waschen.

Er mache eigentlich alles, auch wenn mal den Ausschank, wenn jemand gebraucht wird. „Man fühlt sich dem Verein schon verbunden, auch weil man hier gespielt und Freunde gefunden hat und immer mit dabei war“, sagt Nils Megel, dessen Ziel es ist, dass beim SV Aufbau Waldheim irgendwann mal wieder alle Nachwuchsteams besetzt sind. Derzeit fehlen da die C- und A-Junioren, aber er arbeite dran, auch wenn der Verein da in Konkurrenz mit den Handballern stehe.

Da allerdings geht es Nils Megel vor allem darum, dass die Kinder weiter Sport treiben. „Hauptsache sie sind sozial integriert und sitzen nicht zu Hause vor der Glotze und daddeln“, sagt Megel. Der würde sich wünschen, dass sich der eine oder andere ehemalige Fußballer als Trainer zur Verfügung stellt, um die Qualität des Trainings zu Erhöhen. Damit in naher Zukunft Nachwuchsfußballer des SV Aufbau Waldheim den Weg in die Männermannschaft finden, damit sich diese sportlich nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga wieder ehrgeizigere Ziele stellen kann.

