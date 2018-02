Helfen steht im Mittelpunkt der Ausbildung

Juliane Mund (links) und Sarah Lüdemann werden am Lausitzer Seenland-Klinikum Hoyerswerda ausgebildet. Hier geben sie einen kurzen Einblick.Foto: Lausitzer Seenland-Klinikum

Examinierte Pflegekräfte zu finden – das ist in Deutschland keine leichte Sache. Der Bedarf ist hoch. Dank seiner eigenen Medizinischen Berufsfachschule kann das Lausitzer Seenland-Klinikum seinen eigenen Bedarf ganz gut decken. Aber was genau lernt man dort eigentlich? Die beiden Auszubildenden Juliane Mund und Sarah Lüdemann geben hier einen Einblick in ihre dreijährige Ausbildung.

Gesamtheit der Disziplinen

Unser Ausbildungsberuf heißt Gesundheits- und Krankenpfleger. Er ist vielleicht eher unter der Bezeichnung „Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“ bekannt. Dieser Begriff ist jedoch veraltet, denn bei unserer Ausbildung geht es längst nicht nur darum, den kranken Patienten zu pflegen, sondern ihn auch auf dem Weg der Genesung aktiv zu begleiten. Im Krankenhaus arbeiten wir dabei eng mit anderen Berufsgruppen, wie den Ärzten, den Physio- und Ergotherapeuten sowie dem OP-Team zusammen.

Das Lausitzer Seenland-Klinikum hat dabei den entscheidenden Vorteil, viele verschiedene Fachbereiche zu vereinen, wie zum Beispiel Kardiologie (die „Lehre vom Herzen“), die (Unfall-)Chirurgie, die Orthopädie, die Urologie (beschäftigt sich mit den harnbildenden und harnableitenden Organen, also mit Niere, Harnblase, Harnleiter und Harnröhre bei beiden Geschlechtern; zudem mit Krankheiten der Geschlechtsorgane des Mannes), die Gynäkologie („Frauenheilkunde“, die Lehre von der Entstehung, Erkennung, Behandlung und Verhütung der Erkrankungen des weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstraktes), die Geburtshilfe, die Kinderheilkunde, die Pulmologie (Lunge, Atemwege und Atemmuskulatur), die Dermatologie (Hautkrankheiten), die HNO-Abteilung (Hals-, Nasen- und Ohren-Medizin), Geriatrie (Altersmedizin), Palliativstation (Unterstützung unheilbar Kranker, um ihnen möglichst viel Lebensqualität zu ermöglichen) oder Innere Medizin.

Dadurch bekommen wir bereits früh einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Behandlungs- und Pflegeformen. Während unserer Ausbildung ermöglicht uns das Klinikum auch Einblicke in spezielle Fachbereiche, zum Beispiel die Intensivmedizin, die Notfallaufnahme, die Neurologie oder die Stroke Unit, also die Station zur Behandlung von Schlaganfallpatienten. Des Weiteren wird uns durch gezielte Außeneinsätze gezeigt, wie wir unseren Beruf in anderen Einrichtungen ausüben können, zum Beispiel im Seniorenheim, in der ambulanten Pflege, in der psychiatrischen Tagesklinik, in der Suchtberatungsstelle, in der Sozialtherapeutischen Wohnstätte des VdK oder bei den Lausitzer Werkstätten (für Behinderte).

Auslandseinsatz mit „Erasmus+“

Doch auch die theoretische Ausbildung kommt nicht zu kurz, denn es findet eine sehr enge Verknüpfung der in der Medizinischen Berufsfachschule vermittelten Lerneinheiten mit den praktischen Anwendung im Krankenhaus statt. Dafür sorgen neben unseren motivierten Lehrern auch unsere Praxisanleiter, die im Klinik-Alltag gezielte Anleitungen mit uns Schülern vornehmen, etwa zum Thema Blutentnahme. Auch die Ärzte des Seenland-Klinikums unterrichten uns neben ihrer klinischen Tätigkeit in speziellen Fächern.

Verschiedene Projekte begleiten uns Schüler während der gesamten Ausbildung. Während der ersten Tage auf den Stationen werden die Neulinge im Rahmen des Projektes „Schüler leiten Schüler an“ vom Abschlusskurs angeleitet. Das Klinikum gibt seinen Auszubildenden außerdem durch die Teilnahme am Projekt „Erasmus+“ die Chance, ihren Beruf für sechs Wochen im Ausland auszuüben und neue Kontakte zu knüpfen. Der Abschlusskurs kann seine erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einer dreiwöchigen Schülerstation unter Beweis stellen. Hierbei übernehmen wir eigenverantwortlich die Versorgung der Patienten einer ganzen Station – unter fachlicher Betreuung.

Während der gesamten Ausbildung steht uns die Möglichkeit offen, online Weiterbildungen zu den Schwerpunkten unserer pflegerischen Ausbildung zu absolvieren, Punkte zu sammeln, unser eigenes Wissen zu testen, uns Neues anzueignen und gute Noten zu bekommen. Bereits im ersten Ausbildungsjahr investiert das Klinikum in einen Kinästhetik-Kurs, in dem wir lernen, rückengerecht und -schonend zu arbeiten. Das stellt die Weichen für eine hoffentlich lange Berufskarriere in einem vielfältigen, abwechslungsreichen Beruf voller Perspektiven.

