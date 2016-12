Gut zu wissen Helfen ist Ehrensache Ilona John zahlt Schülern ein warmes Mittagessen. Der Vorstand der Grafestiftung sucht nun weitere Wohltäter.

Heidi Roßberger vom Stiftungsrat der Grafestiftung Roßwein (rechts) bedankt sich namens der Schüler bei Ilona John. Die Roßweinerin spendiert jeden Monat Geld. Damit kann in den Schulküchen auch den Kindern eine warme Mahlzeit serviert werden, die ihr Essengeld im laufenden Monat nicht zahlen konnten. © André Braun

Sie hat selbst erlebt, was es bedeutet, in einer armen Familie aufzuwachsen. „Ich weiß, wie es ist, in einem Speiseraum zu sitzen, das Essen zu riechen und selbst in eine Butterschnitte beißen zu müssen“, sagt Ilona John. „Das tut weh.“ Die Roßweinerin hilft daher schon mehrere Jahre mit, dass Grund- und Förderschüler eben nicht zuschauen müssen, wenn andere eine warme Mahlzeit genießen. Sie stellt der Grafestiftung jeden Monat 40 Euro zur Verfügung. „Das Geld wird dann für die Kinder eingesetzt, die im laufenden Monat ihr Essengeld nicht zahlen können“, sagt Heidi Roßberger. Die Kämmerin der Stadt Roßwein arbeitete im Vorstand der Grafestiftung mit. In dieser Funktion war sie am Dienstagmittag an die Förderschule gekommen.

Dort hatten die Horterzieherinnen der Kita Am Weinberg eine Adventstafel gedeckt. Mit der erfüllten sie Ilona John den Wunsch, einige der Kinder selbst kennenlernen zu dürfen, die sie mit ihrer Spende unterstützt. Insgesamt hatte die Roßweinerin zu einigen der Förderschülern über Jahre regelmäßig Kontakt, und zwar über eine betagte Rentnerin. Die betreute sie. Die Dame lud regelmäßig Schüler zum Vorlesen und einer vorweihnachtlichen Bescherung ein. Seit die „Leseoma“ gestorben ist, ist auch der persönliche Kontakt von Ilona John zu den Schülern eingeschlafen – bis gestern.

Die Kaffeetafel nutzten aber auch Heidi Roßberger und Kita-Leiterin Birgit Schwitzky, um der Spenderin ein großes Dankeschön zu sagen. „Es ist schön, dass es solche Menschen wie sie gibt“, so die zwei Frauen übereinstimmend. Beide wünschten sich mehr solcher Helfer, die einfach dort mit zupacken, wo Kinder sonst auf der Strecke bleiben würden.

Nach Einschätzung von Birgit Schwitzky nehmen an der Grundschule in Roßwein noch 90 Prozent der Mädchen und Jungen an der Mittagessenversorgung teil „Allerdings beobachten wir schon wieder häufiger, dass Kinder auch für mittags Brote mitbringen“, so die Kita-Leiterin. Ob die Eltern das Geld für die warme Mahlzeit der Kinder nicht aufbringen können oder wollen, sei schwer bis gar nicht einzuschätzen, finden die Hortnerinnen.

Für Ilona John ist das Warum nebensächlich. „Helfen ist mir ein Bedürfnis“, gesteht sie. Dass sie dabei im Mittelpunkt steht, die Grafestiftung sie sozusagen als ein „leuchtendes Beispiel“ präsentiert, ist ihr fast peinlich. „Ich bin eher der Mensch im Hintergrund“, gibt die Roßweinerin zu. Trotzdem freut sie sich natürlich über das Dankeschön der Kinder und Erzieher am Dienstag genauso wie über den Ehrenamtspreis, den ihr Bürgermeister Veit Lindner als einer der ersten Ausgezeichneten überreicht hat.

Um Gutes zu tun, steckt Ilona John selbst zurück. Urlaubsreisen gönnt sie sich im Moment nicht. „Dafür hätte ich gar nicht die Zeit“, sagt sie und verweist auf ihren Job als Betreuerin von drei Objekten in Roßwein, in denen überwiegend Leiharbeiter leben. Damit hat sie gut zu tun. Die Aufgabe gefällt ihr.

Nur weil es solche Wohltäter wie die Roßweinerin gibt, kann die Grafestiftung noch zusätzlich Gutes tun und ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen. Die jährlichen Erlöse werden dafür verwendet, Senioren zu hohen Geburtstagen einen Blumengruß zu überbringen. Das ist schon jetzt ein Spagat: Sparer, also auch die Stiftung, können kaum noch mit Zinsen arbeiten. Dabei werden die Ausgaben immer höher, die Roßweiner immer älter. „Wir können nur durch Zustiftungen weiterarbeiten“, sagt Heidi Roßberger. Das heißt, Spender unterstützen die Stiftung mit Geld oder zweckgebundenen Beiträgen wie fürs Schulessen. In den Vorjahren leisteten die Stiftungsräte auch selbst einen Beitrag, indem sie zum Weihnachtsmarkt am Glücksrad standen. Dieser Erlös soll 2017 wieder erzielt werden.

Die Grafestiftung ist die einzige Stiftung der Stadt Roßwein. In ihr wurden alle Stiftungen zusammengefasst, die die (DDR-)Zeit überlebt haben.

