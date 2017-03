Helfen bald Blogger bei der Vermarktung Radebergs? In Sachen Tourismus-Werbung setzt die Bierstadt auf neue Wege. Und hat das schon mal auf der weltgrößten Reisemesse in Berlin ausprobiert.

Klaus-Dieter Busse (r.) führte auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB am Bierstadt-Stand jede Menge Gespräche. © Jana Kreuziger

Dass Radeberg für Touristen so einiges zu bieten hat, das wissen seit dem vergangenen Wochenende nun wieder ein paar Tausend Leute mehr. Vielleicht sogar Zehntausende, denn die Bierstadt war bekanntlich auf der größten Reisemesse der Welt – der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) – in Berlin mit einem eigenen Werbestand präsent.

Und dort wurden erstmals auch bisher ganz neue Werbe-Wege ins Auge gefasst, die Blogger nämlich. Leute, die sozusagen Tagebücher ins Internet stellen – Bloggs –, in denen sie über verschiedene Themen berichten. Immer beliebter werden dabei sogenannte Reise-Bloggs. Hier berichten die Blogger über ihre Erlebnisse, geben Tipps und verraten dann eben auch, ob es sich lohnt, eine Reise an bestimmte Orte zu unternehmen.

Intensive Gespräche

„Es waren auch etliche Blogger bei uns, mit denen wir dann sehr intensiv gesprochen haben – und die Möglichkeiten präsentiert haben, die Radeberg für Besucher bietet“, beschreibt Klaus-Dieter Busse, der für die touristische Vermarktung der beiden Radeberger Hotels Sportwelt und Kaiserhof verantwortlich ist. „Ich denke, wir konnten den einen oder anderen dafür interessieren, sich vielleicht mal auf den Weg nach Radeberg zu machen“, sagt er. Gerade mit Blick auf die anstehende 800-Jahr-Feier Radebergs „sehen wir da großes Potenzial“, fügt er an. Und mit „wir“ meint Klaus-Dieter Busse dabei all jene, die in den vergangenen Jahren gemeinsam jede Menge spannender Angebote beim Thema Tourismus in Radeberg aufgebaut haben: Stadtverwaltung, Biertheater, Likörfabrik, Korch, Heinrichsthaler, die Hotels Sportwelt und Kaiserhof und natürlich auch die Radeberger Exportbierbrauerei, die ja mit ihren Brauereirundgängen vor Jahren sozusagen der touristische Türöffner für die Bierstadt war.

Schon eine Menge erreicht

So sieht es jedenfalls auch Jens Richter, Chef der beiden Hotels Sportwelt und Kaiserhof, des Biertheaters und auch des Radeberger Gewerbevereins. Und er sieht auch, dass Radeberg schon eine Menge erreicht hat, „aber auch noch viel erreichen kann, was den Tourismus betrifft“. Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner sieht das genauso und verweist darauf, „dass der Tourismus längst ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für Radeberg ist“. Knapp 300 Hotel- und Pensions-Betten für Touristen gibt es in der Bierstadt, „und über 35 000 Übernachtungen pro Jahr, Tendenz steigend“, so Marco Wagner. Alles in allem strömen jährlich dabei weit über 100 000 Besucher nach Radeberg. Rund 40 000 ins Biertheater, gut 20 000 zu Rundgängen in der Brauerei und etwa 10 000 in die Likörfabrik – und auch Schloss Klippenstein zählt um die 10 000 Besucher pro Jahr.

Interessiert an Industriegeschichte

Und das Radeberger Schloss könnte demnächst noch stärker ins Blickfeld rücken, sagt Klaus-Dieter Busse. Denn auf der ITB hat er zahlreiche Reiseveranstalter und eben auch Blogger getroffen, „die sich für das Thema Industriehistorie interessiert haben“. Und auch da habe die Bierstadt ja eben noch weitaus mehr zu bieten, als „nur“ das Bier. Hier stand die Wiege der Glasindustrie, die Wiege des deutschen Automobil-Karosseriebaus, hier wurden mit die ersten künstlichen Nieren und künstlichen Zähne entwickelt, die DDR-Computerschmiede Robotron hatte hier ihren Sitz, der Fernsehgeräte-Bau für die DDR nahm hier seinen Anfang. „Und vieles davon wird ja in der neuen Dauerausstellung zur Industriegeschichte im Schloss präsentiert, damit lässt sich punkten“, ist Klaus-Dieter Busse überzeugt. Wie auch mit Europas einzigem Botanischen Blindengarten; auch der ist ja bekanntlich in Radeberg zu finden.

Beim Thema Tourismus wird sich also in den nächsten Jahren eine Menge tun. „Natürlich wird das Bier der Türöffner bleiben, aber wir wollen uns mit vielen verschiedenen Profilen noch breiter aufstellen als interessanter Ort für Kurz-Trip-Touristen“, macht Klaus-Dieter Busse deutlich. Zudem sei es nicht ausgeschlossen, dass er demnächst den einen oder anderen Blogger durch Radeberg führt …

