Heldenzeit auf Schloss Klippenstein Die Sommer-Ausstellung zeigt die turbulenten 1990er Jahre in Ostdeutschland.

Auf Schloß Klippenstein sind Heldengeschichten zu erleben. © Willem gr. Darrelmann

Jeder hat sie schon gehört. Wahre und geflunkerte Geschichten von Superhelden, jenen Übermenschen, die die Welt auf einem Finger balancieren können. Welche Helden kennst Du? In der Sommerausstellung „Helden im Wilden Osten“ auf Schloss Klippenstein in Radeberg finden sich kleine und große Alltagshelden. Die Ausstellung zeigt die turbulenten 1990er Jahre in Ostdeutschland. Hier kommen die Menschen zu Wort, die diese Zeit erlebt haben. Schlüpfe in die Rollen von alten und neuen Helden und rette die Welt. Es ist Zeit für Helden auf Schloss Klippenstein in Radeberg. Sei dabei. Die Heldenzeit auf Schloss Klippenstein findet vom 27. Juni bis 4. August, immer dienstags bis freitags am Vormittag, statt. Das Programm dauert 90 Minuten und kostet 3 Euro pro Kind. Ab sofort können sich Kinder im Alter von sechs bis 11 Jahren anmelden. Die Heldenzeit auf Schloss Klippenstein ist auch für Hort und Feriengruppen geeignet. (SZ)

Anmeldungen unter 03528 442600 oder unter

kontakt@schloss-klippenstein.de

zur Startseite