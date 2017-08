Held mit Zottelfrisur Das Stück „Struwwelpeter“ feiert Premiere im Kastanienhof-Theater Reichenau. Was die Darsteller am Schauspiel fesselt.

Elias Kästner (links) und Ronja Schanz brauchen in der Maske zehn Minuten, bis sie sich in Struwwelpeter verwandeln. © SZ/Anja Ehrhartsmann

Weißes Gesicht, rot geschminkte Lippen und wildes Haar: Elias Kästner und Ronja Schanz kommen gerade aus der Maske, sind elf Jahre alt und proben derzeit für die Rolle des Struwwelpeters. Das gleichnamige Stück feiert am kommenden Sonnabend Premiere im Kastanienhof-Theater in Reichenau. Silke Führich und Reinhardt Schuchart, die das Theater mit Laienschauspielern ins Leben gerufen haben, inszenieren sieben Geschichten aus dem Buch von Heinrich Hoffmann.

„Ich liebe das, auf der Bühne zu sein“, sagt die elfjährige Ronja Schanz und ergänzt: „weil man auch mal laut sein und rumbrüllen kann.“ Auch Elias genießt das Rampenlicht. „Mir macht Spaß, dass ich vor anderen spielen kann.“ Beide stehen nicht zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Bereits in den vergangenen Jahren waren sie im Sommer beim Freilichttheater im Kastanienhof dabei. Im Stück „Pinocchio“ wechselten sie sich in der Hauptrolle ab. So auch dieses Mal.

Und dann beginnt die Probe: „Seht ihn an, da steht er, pfui, der Struwwelpeter“, rufen alle, die am Stück mitwirken, wie aus einem Mund. Die Gruppe steht im Kreis und stimmt sich ein. Alles soll an einem Stück geprobt werden, im Kostüm und mit Musik. Insgesamt 37 Titel werden gespielt. „Denkt an Mimik und Gestik und daran, runter ins Publikum zu spielen“, sagt Silke Führich, die für Maske und Garderobe zuständig ist. „Alle in die Ausgangspositionen“, ruft Reinhardt Schuchart.

Auf die Bühne tritt ein Kind mit Schulranzen und dicker Hornbrille, hinterher kommen Mutter und Vater. Abwechselnd stapeln sie Bücher in die Arme ihres Sprösslings, als die Schulglocke ertönt. „Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing“, sagt der Vater und hebt mahnend den Finger. Auf dem Weg verhindert der Bücherstapel, dass Hans den Fluss sieht. „Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab kopfüber ganz “, ruft Struwwelpeter, der in der Kulisse sitzt und die Situation kommentiert. Zum Ende der Szene ertönt ein Windgeräusch. Struwwelpeter dreht sich schneller und immer schneller um die eigene Achse, bis die Eltern davonfliegen.

„Struwwelpeter“ stammt ursprünglich aus der Feder von Heinrich Hoffmann. Erzählt werden darin Geschichten, in denen Kinder nach unvorsichtigem Verhalten drastische Folgen erleiden, die von einem Sturz ins Wasser bis zum Tod reichen. Diese „Drohpädagogik“ wollten Silke Führich und Reinhardt Schuchart so nicht auf die Bühne bringen. „Wir haben jeweils einen Vorspann gemacht, in dem wir zeigen, warum die Kinder so sind, wie sie sind“, erklärt Reinhardt Schuchart. „Die Kinder werden nämlich zum Opfer.“ Struwwelpeter selbst ist der eigentliche Held und rettet die Kinder zum Ende der Episode.

Aufgeführt werden sieben Geschichten: Silke Führich und Reinhardt Schuchart treten meist als Elternpaar auf die Bühne. Mit von der Partie sind außerdem Freyja Grabolle, Emily Thümmel und Samuel Schanz. Sie mimen den bitterbösen Friederich, das brennende Paulinchen oder den daumenlutschenden Konrad, schlüpfen in die Rolle des Suppen-Kaspers, Zappel-Philipps, des Hans Guck-in-die-Luft und fliegenden Roberts. Seit 24. Juli wird wochentags geprobt. Alle können die Premiere kaum mehr erwarten, obwohl die Jungschauspieler zugegebenermaßen auch etwas Lampenfieber haben. Aber draußen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ist davon nichts mehr zu spüren.

