Hektische Schluss-Sekunden Der SC DHfK trotzt dem SC Magdeburg ein 21:21 ab. Extra belohnt wird der Punkt nicht.

DHfK-Trainer Christian Prokop hatte in Magdeburg taktische Feinarbeit zu leisten. Seine Männer hielten das Spiel bis zum Schluss offen. Foto: Reinelt/Eibner © eibner-pressefoto

Den Leipziger Bundesliga-Handballern gelang am Sonntag der nächste Achtungserfolg. Der SC DHfK trotzte dem SC Magdeburg in dessen Halle ein 21:21 ab, zur Halbzeit hatten die Gastgeber mit 11:10 geführt. Die umkämpfte Partie stand bis zum Schluss bei wechselnden Führungen auf der Kippe. Bezeichnend die Schlussminuten: In der 56. führten die Leipziger mit 19:18. Eine Minute vor dem Ende lag Magdeburg mit 21:20 vorn. Bei noch zwölf Sekunden Spielzeit dann Hektik, Strafminuten und Siebenmeter für Leipzig. Christoph Steinert macht trotz 6 610 Zuschauern den Ausgleich.

Danach wollte sich der Schütze zum Endstand nicht als der Punktgewinner feiern lassen. „Wir haben zusammen als Truppe den Punkt gewonnen“, sagte der 26-Jährige nach dem gefeierten Ausgleich. „Wir sind gegen eine starke Magdeburger Mannschaft dran geblieben und haben in einer der schönsten Handball-Hallen Deutschlands noch den Ausgleich geschafft. Die Massen in der Halle können ziemlich starken Druck aufbauen. Deshalb bin ich glücklich, dass ich den Siebenmeter reingemacht habe.“ Der Rückraumspieler lobte beide Torhüter, die ihre Aktien an der relativ torarmen Partie hatten, und die starke Deckungsarbeit beider Teams.

Leipzigs Trainer Christian Prokop musste auf vier Stammkräfte verzichten. Er machte das Beste daraus, verteilte die Verantwortung neu. „Das hat auch einen psychologischen Effekt“, sagte der Coach, „dass diejenigen, die dann ran müssen, noch bewusster zur Sache gehen. Andererseits haben wir immerhin beim großen SC Magdeburg mit seiner besonderen Kulisse gespielt. Die Mannschaft hat an sich geglaubt.“ Im vergangenen Jahr gewann sein Team beide Duelle gegen Magdeburg. Er konnte sich aber auch über das Remis freuen, „weil das ja keine Abo-Meisterschaft ist. Wir mussten uns den Punkt diszipliniert erkämpfen.“ Belohnt wird der Zähler aber jetzt nicht extra. „Wir haben englische Wochen und bereiten uns auf den nächsten Gegner vor“, sagte Prokop. (SZ)

HC Leipzig in der Champions League

Die Handball-Frauen des HC Leipzig haben den Einzug in die Champions League geschafft. Im Finale des Qualifikationsturniers im spanischen San Sebastian gewann der deutsche Pokalsieger gegen Hypo Niederösterreich 32:30 (15:16). Damit ist Leipzig neben dem Thüringer HC der zweite deutsche Teilnehmer. (sid)

