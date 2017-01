Heizwerk produziert künftig auch Strom Der Eigentümer will die Anlage neben dem Stahlwerks-Gelände umbauen – und dafür mehrere Millionen Euro investieren.

Das Heizwerk der Firma Steag neben dem Parkplatz am Stahlwerk. © Steag

Dem Heizwerk an der Riesaer Straße in Gröditz steht ein Umbau bevor. Die Firma Steag New Energies will ein Blockheizkraftwerk einbauen, das künftig neben Wärme auch Strom produzieren soll. Bisher wird an dem Standort ausschließlich Fernwärme erzeugt. Über ein 23 Kilometer langes Netz werden damit unter anderem die Schmiedewerke oder auch Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Gröditz, der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Gröditz und weitere Kunden wie die Stadt Gröditz versorgt. Der Umbau soll die Wärme „noch attraktiver für bisherige und potenzielle Abnehmer machen“.

Nach Angaben eines Steag-Sprechers belaufen sich die Investitionskosten für das neue Blockheizkraftwerk auf rund 2,7 Millionen Euro. Die Bauphase soll im zweiten Halbjahr 2017 beginnen. In Betrieb gehen soll die neue Anlage voraussichtlich am 1. März 2018. Der in der Anlage erzeugte Strom solle zu 100 Prozent ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Zum Hintergrund des geplanten Umbaus erklärt das Unternehmen, dass sowohl die Anlage als auch die Ausnutzung des Brennstoffs – in diesem Fall Erdgas – effizienter gemacht werde. Damit sinke der sogenannte Primärenergiefaktor der Anlage von derzeit 1,2 auf 0,7. Das sei das Ziel, heißt es von der Steag. Denn je niedriger dieser Faktor, desto schonender für die Energieressourcen. Das fordere auch der Gesetzgeber.

Die Steag New Energies GmbH hat ihren Stammsitz in Saarbrücken. Das Unternehmen plant, finanziert, realisiert und betreibt dezentrale Anlagen für die Energiegewinnung und -verteilung. Das Heizwerk in Gröditz ist eine davon, in Dresden betreibt die Steag ein Biomasse-Heizkraftwerk. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz des Gesamtunternehmens knapp 200 Millionen Euro, insgesamt zählte die Firma 345 Mitarbeiter. (SZ/ewe)

zur Startseite