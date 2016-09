Heizungsbrand in Podrosche Die Feuerwehr konnte am Donnerstag Schlimmeres verhindern.

Podrosche. Am Donnerstag kam es in Podrosche am Tränker Weg zu einem Brand einer Heizungsanlage. Offenbar hatte es beim Befeuern durch den Eigentümer eine Verpuffung gegeben, die zu dem Feuer führte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Wie die Polizei mitteilt, wurden Personen nicht verletzt, jedoch sind Teile der Elektrik und des Öltankes beschädigt worden, wodurch ein Schaden von über 10 000 Euro entstand. (szo)

