Heizung für das Eis Der Bau des neuen Nieskyer Eisstadions ist ein komplexes Unterfangen und bietet manche Überraschung.

Sind das Kühlschläuche? Nein. Im am Montag verlegten Beton ist eine Heizung integriert, die dank Sensoren automatisch vor Frostschäden schützt. © andré schulze

Unzählige Schläuche durchziehen am Montag den Boden des Nieskyer Eisstadions. Das ist also die Kühlung, denkt sich der Laie. Und irrt fundamental. Denn die Schläuche sind das genaue Gegenteil – also eine Heizung. Die ist nötig, um die Spielfläche vor der Feuchtigkeit darunter zu schützen. Denn wenn unter dem Stadion Wasser gefriert und sich ausdehnt, könnte das Bauwerk Schaden nehmen. Den Zuschauern werden sich solche einmaligen Einblicke in untere Schichten später nicht mehr bieten. Denn die raffinierte Technik verschwindet unter mehreren Schichten.

Der eigenwillige Boden unter dem Eisstadions stellt die Planer nicht zum ersten Mal vor Herausforderungen und ist ein Grund für den Zeitverzug. Denn der Untergrund ist inhomogen. Damit das Gebäude trotzdem sicher steht sind deshalb schon im vergangenen Jahr zusätzliche Probebohrungen nötig gewesen. Immerhin rückt mit dem 27. Oktober die offizielle Eröffnung der Sportstätte nun immer näher. Diesen Termin hat sich sogar der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich fest im Kalender eingetragen.

Erst nach der Fertigstellung wird es Klarheit bei den Kosten geben. Für die größte Baustelle seit der Wende hat Niesky ursprünglich mit 6,7 Millionen Euro kalkuliert. Dass diese Summe nicht ausreichen wird, ist aber längst bekannt. Auch weil der Stadt zum Beispiel beim Los „Kälteanlage, Eispiste und Eistechnik“ nur ein Angebot vorgelegen hat, das teurer war als die Erwartung der Planer. Für die komplexe Technik hat das Berliner Unternehmen 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Das sind 155 000 Euro mehr als im ursprünglichen Förderantrag.

Doch die dieser Tage von der Kölner Firma Aurodur Bodentechnik verlegte Heizung zeigt, dass es fatal wäre an der falschen Stelle zu sparen. Denn wenn Wasserblasen im Grundwasser gefrieren, könnte das die ganze Eisfläche anheben und beschädigen. Bevor das Eis kommt, werden noch Folien, Dämmung, Matten, das Kühlsystem und erneut Beton verlegt. Die mittlerweile ins Stadion verlegte Webcam kann diesen Prozess aus Datenschutzgründen leider nicht voll einfangen. Denn sie liefert Beobachtern nur noch einmal am Tag ein aktuelles Bild. Punkt 18 Uhr wird es auf den neuesten Stand gebracht.

zur Startseite