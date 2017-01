Heizrekord wird nicht übertroffen Der Frost ist nicht mehr ganz so stark. Die Heizkraftwerke haben noch genügend Reserven.

Am 11. Januar waren die acht Dresdner Kraftwerke in diesem Winter am meisten gefragt. Bei minus zehn Grad erzielten sie eine Spitzenleistung von 666 Megawatt (MW), teilt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann mit. In den vergangenen Tagen war der Frost nicht mehr ganz so stark. Deshalb musste nicht mehr so viel Wärme erzeugt werden. Am Donnerstag war die Leistung bei minus neun Grad noch 635 MW, am Freitag bei minus vier Grad 576 MW, am Sonnabend bei minus sechs Grad 556 MW und am Sonntag ebenfalls bei fast minus sechs Grad 511 MW. Die nötige Wärmeleistung ist nicht nur von der Temperatur abhängig, erläutert die Drewag-Sprecherin, sondern auch noch von anderen Faktoren im Dresdner Fernwärme-Leitungsnetz.

Eine besondere Herausforderung war der kalte Januar für die modernen Anlagen der Stadtwerke aber noch nicht. Immerhin haben sie eine Spitzenleistung von 812 MW, sodass sie selbst bei großer Kälte den Dresdnern zuverlässig einheizen können. Der größte Teil der Fernwärme wird im Heizkraftwerk Nossener Brücke erzeugt, dessen Gasturbinen seit über 20 Jahren zuverlässig arbeiten. (SZ/phi)

