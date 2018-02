Heizkraftwerk arbeitet nur mit halber Kraft Eine Havarie in der Anlage Pirna-Copitz sorgt für eine Störung in der Wärme- und Warmwasserlieferung. Weit über 1 000 Haushalte sind betroffen.

Im Heizkraftwerk Copitz hatte sich am Sonntag eine Havarie ereignet. © Daniel Förster

Pirna. Ein Kessel im Heizkraftwerk Copitz ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden außer Betrieb gegangen. Wie die Stadtwerke Pirna mitteilen, konnten die Fachleute vom Bereitschaftsdienst eine undichte Stelle in einem Rauchgasrohr orten. Spezialisten begannen sofort, die Leckstelle zu reparieren. Laut Unternehmen sind die Arbeiten allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Havarie hat durchaus gravierende Folgen: Aufgrund des Kesselausfalls können im Copitzer Heizkraftwerk nur etwa 50 Prozent der benötigten Wärme über die Blockheizkraftwerke erzeugt werden. Nach Auskunft der Stadtwerke könne Wärme und Warmwasser lediglich eingeschränkt geliefert werden. Von der Störung sind etwa 1 300 Haushalte im Wohngebiet Copitz-West sowie auf der Lindenstraße betroffen, die Hauseigentümer wurden bereits informiert. Die Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen. (SZ/mö)

zur Startseite