Heizkessel läuft am Limit In der Oberschule muss die Heizungsanlage erneuert werden. Mit einer Innovation ist nicht zu rechnen.

„Für die Karl-Zimmermann-Turnhalle lohnt es sich, über eine Pelletheizung nachzudenken“ – Bauamtsleiter Thomas Schröder. © DA-Archiv/D. Thomas

Wenn die Sächsische Aufbaubank (SAB) zustimmt, dann rollt demnächst ein neuer Heizkessel in der Oberschule an. Die Anlage dort besteht noch aus zwei Kesseln. Der größere ist allerdings schon im vergangenen Jahr kaputt gegangen und ausgefallen. Seither läuft der zweite, kleinere Kessel durchweg. Einen Totalausfall jedoch will die Kommune nicht riskieren und vorbauen. Auch, damit der Schulbetrieb nach den Ferien nicht zum Erliegen kommt.

Ein neuer Kessel soll angeschafft, geliefert und ein neues Abgassystem angeschlossen werden. Sollte der kleine Heizkessel nun ausfallen, könnte innerhalb eines Tages umgebunden und ein längerer Ausfall verhindert werden. „Aufgrund der Dringlichkeit haben wir den Auftrag in zwei Lose geteilt“, erklärte Bauamtsleiter Thomas Schröder im Stadtrat. Nach der Lieferung und Schornsteinsanierung könnte der Kessel – wenn es zu keinerlei Ausfällen kommt – später ohne Zeitdruck angeschlossen werden. Ebenfalls noch zu erneuern sind die Steuerung und die Zirkulationspumpen.

Da die aktuelle Heizungsanlage sowohl den Schulalt- als auch den -neubau über eine Wärmetrasse versorgt, hat die Verwaltung über innovative, umweltfreundlichere Heizungen nicht nachdenken müssen. „Es wären in beiden Gebäuden viele zu viele Umbauten nötig gewesen“, so Schröder. Die Kosten dafür wären zu hoch gewesen. Die jetzt geplante Heizkesselerneuerung kostet 65 000 Euro. Davon werden 40 000 Euro aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und 15 000 Euro aus „Brücken in die Zukunft“ gefördert. Die Stadt Leisnig muss sich noch mit 5 000 Euro beteiligen und setzt dafür die Investitionspauschale ein.

Bei künftigen Heizungserneuerungen will die Kommune mehr darauf schauen, was möglich ist, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern. „Für die Karl-Zimmermann-Turnhalle lohnt es sich möglicherweise, über eine Pelletheizung nachzudenken“, so der Bauamtsleiter. In Bockelwitz werde das schon mehrfach praktiziert. Durch den Mehreinkauf seien auch günstigere Preise zu erzielen. (sig)

zur Startseite