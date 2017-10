Fußball Heißes Verfolgerduell In der Kreisliga A muss Medizin Hochweitzschen in Leisnig ran. Die Kreisoberligisten Hartha und Ostrau treten auswärts an.

René Güldner (rechts), Kapitän der SG Zschaitz/Ostrau II, kommt in dieser Szene vor dem Waldheimer Sven Vandereike an den Ball. Hinten beobachtet Kristian Eick die Aktion. Sowohl die SG-Elf als auch der SV Aufbau müssen am Wochenende auswärts antreten. © Dietmar Thomas

Nach dem Pokalwochenende gehen die Fußballer aus der Region wieder auf Punktejagd. Bis auf den Roßweiner SV, der in der Kreisoberliga spielfrei hat. Die wohl spannendste Begegnung steht in der Kreisliga A zwischen dem VfB Leisnig und dem SV Medizin Hochweitzschen an.

Kreisoberliga

Im Duell der Aufsteiger muss der BC Hartha (13./5) beim SV Regis-Breitingen (7./11) antreten. Die Gastgeber sind mit drei Siegen und zwei Unentschieden bei einer Niederlage schon recht gut in der neuen Spielklasse etabliert. Dennoch fahren die Harthaer nicht dahin, um die Punkte freiwillig abzuliefern. „Bis auf die zweite Halbzeit gegen Frohburg haben wir zuletzt gute Spiele gezeigt, und wollen in Regis-Breitingen nicht verlieren“, sagte Trainer Benjamin Bamburski. Die Personalsituation habe sich etwas entspannt. „Jan Herberger und Oliver Härtel fehlen, ansonsten sind alle an Deck“, so Bamburski, der auch zwei Akteure aus der A-Jugend mitnehmen will.

Der SV Ostrau 90 (5./12) muss zum FSV Alemannia Geithain (10./8) reisen. Vor eigenem Publikum sind die Geithainer noch ohne Sieg, verbuchten lediglich zwei Unentschieden. Die Auswärtsbilanz der Ostrauer ist ausgeglichen. Sie sollten in der Lage sein, ihr eigenes Punktekonto weiter aufzustocken. Allerdings zählen die Geithainer nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Ostrauer, sagt Trainer Mathias Donath. In der vergangenen Saison holten die SVO-Fußballer einen Punkt gegen diesen Kontrahenten. „Dennoch wollen wir nicht verlieren“, so Donath.

Kreisliga A Staffel Süd

Der Tabellenzweite VfB Leisnig (2./12) empfängt den Vorjahresmeister und derzeit auf Rang drei platzierten SV Medizin Hochweitzschen (3./10). Für beide Mannschaften geht es darum, den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten. Nach einer Niederlage zum Auftakt in Zschaitz haben sich die Leisniger schadlos gehalten und vier Siege geholt. Sie dürften vor Selbstvertrauen nur so strotzen. Bleibt abzuwarten, wie die Hochweitzschener die Niederlage gegen Gleisberg vor zwei Wochen verdaut haben.

Dass einer der beiden Verfolger an Tabellenführer SG Zschaitz/Ostrau II (1./13) vorbeizieht, ist eher unwahrscheinlich. Denn der hat mit dem Spiel beim FSV Dürrweitzschen (7./3) eine durchaus lösbare Aufgabe vor sich. Vorsicht ist dennoch geboten, denn der FSV steht zu Hause noch ohne Punktgewinn da und wird dies ändern wollen. Der ESV Lok Döbeln (6./4) hat sich nach magerer Ausbeute in den ersten Spielen zuletzt etwas berappelt. Ob das gegen den SV 29 Gleisberg (4./10) reicht, bleibt abzuwarten. Immerhin reisen die Gäste mit der Empfehlung eines Sieges in Hochweitzschen an.

Die SG Blau-Weiß Altenhain (9./2) und der SV Aufbau Waldheim (10./1) haben bisher noch keinen Sieg verbuchen können. Für beide Mannschaften wäre ein voller Erfolg also wichtig. Die Altenhainer konnten zu Hause gegen Zschaitz/Ostrau immerhin einen Punkt einfahren und dürften daraus entsprechend Mut schöpfen. Das Spiel Hohnstädter SV (8./3) gegen SV Medizin Zschadraß (5./10) ist auf den 22. Oktober verlegt worden.

Kreisliga B Staffel Süd

Der Roßweiner SV II (8./4) hat zuletzt mit zwei Siegen im Pokal auf sich aufmerksam gemacht. Entsprechend wird man auch gegen die Spielgemeinschaft Dürrweitzschen/Zschadraß II (4./10) etwas holen wollen, auch wenn die Gäste favorisiert scheinen. Bei der SG Sermuth II/Großbothen II (7./7) geht der SV Medizin Hochweitzschen II (2./13) als Favorit ins Spiel. Die Mediziner haben schon zwei Auswärtssiege eingefahren, und sollten einen dritten hinzufügen können. Spannend wird die Auseinandersetzung zwischen dem Kiebitzer SV (6./9) und der SG Kössern (3./10). Die Gastgeber sind keineswegs chancenlos. Der SV Großbardau (10./2) steht noch ohne Sieg da und wird es auch gegen den SV 50 Traktor Mochau (5./9) schwer haben, drei Punkte einzufahren. Der SV Einheit Mutzschen (1./18) ist gegen den Nerchauer SV (9./4) deutlich in der Favoritenrolle.

