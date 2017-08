Heißes Eisen Die Ausbildungsbörse wird praktischer. Die Suche nach Azubis bleibt trotzdem schwer.

Knifflig und heiß: Am mobilen Schweißertisch lernen Julian Valdes im zweiten Lehrjahr das Schweißen. Ausbilder Lutz Grosse (r.) vom Ausbildungszentrum AMS in Heidenau zeigt ihm, worauf es ankommt. Am Freitag können sich Besucher der Ausbildungsbörse selbst im Schweißen probieren © Norbert Millauer

Was ist Schweißen und wie montiert man eine Steckdose? Diese Fragen tauchen auf jeder Ausbildungsbörse auf. Die Fachleute von der AMS Ausbildungsgesellschaft Heidenau und der FAE Elektrotechnik erklären es dann immer. Dass beim Schweißen Werkstücke unter Hitze und oder Druck miteinander verbunden werden zum Beispiel. Und dass ein guter Facharbeiter eine Steckdose in weniger als einer Minute montiert. Hm, und wie geht das praktisch?

Bei dieser Frage gab es bisher nur den Hinweis auf ein Praktikum. Das ist auch künftig die beste Gelegenheit, es zu erfahren – am Freitag aber kann man es schon mal probieren. Bei der siebten Ausbildungsbörse am Freitag in Heidenau kann erstmals vor Ort geschweißt oder eine Steckdose montiert werden. Das Ganze gehört zur Entdeckermeile, sagt Organisator Tino Schwabe von der Barmer. Er hatte sich zwar mehr Entdeckerfirmen auf der Meile vorgestellt, aber die Ausbildungsbörse hat ja auch klein angefangen. Im ersten Jahr nahmen elf Firmen und Einrichtungen teil, jetzt sind es mit 25 mehr als doppelt so viele, die insgesamt 64 verschiedene Ausbildungsberufe vorstellen. Erstmals dabei ist zum Beispiel die Kreishandwerkerschaft.

Die Heidenauer FAE Elektrotechnik gehört zu den schon langjährigen Teilnehmern. Sie ist von Anfang an dabei, weil der Kampf um Lehrlinge nicht leichter geworden ist. „Und wir nutzen die Börse auch, um uns als regional ansässiges Unternehmen zu präsentieren“, sagt Büromanagerin Anja Meyer. Mit diesem Anliegen wurde 2011 die Ausbildungsbörse in Heidenau auch ins Leben gerufen. Die Initiatoren um den Leiter der Heidenauer Goethe-Schule, den damaligen Barmer-Regionalchef und die städtische Wohnungsgesellschaft wollten den jungen Leuten zeigen, dass sie hier vor Ort eine Perspektive haben. Der Druck bei den Firmen ist größer geworden, sie beklagen, immer weniger und immer schlechtere Bewerbungen zu erhalten.

Wer bei der FAE Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder für Informations- und Kommunikationstechnik werden will, muss neben Interesse an der Elektrotechnik gutes handwerkliches Geschick sowie gute Noten in Mathematik und Physik haben. Nächstes Jahr sollen sechs Lehrlinge eingestellt werden, derzeit werden bereits elf ausgebildet.

Die AMS-Ausbildungsgesellschaft bildet aus und hilft Unternehmen, Lehrlinge zu finden. Firmen der Region wird angeboten, ihre freien Ausbildungsplätze zu übermitteln, damit die AMS junge Leute dafür sucht. Gleichzeitig sollen die, die noch keinen Lehrvertrag haben, ihre Bewerbungen zu schicken. Ausgebildet werden unter anderem Industrie-, Anlagen-, Konstruktions- und Zerspanungsmechaniker. Und weil die meisten das Schweißen beherrschen müssen, bringt die AMS am Freitag ihren mobilen Schweißstand mit. Tino Schwabe hofft, dass die Entdeckermeile nächstes Jahr weitere Firmen zum Mitmachen anregt. Auch Eltern können am Freitag in Heidenau etwas entdecken. Das Auto-Forum lässt sie auf dem Schulhof Parken mit Einparkassistenten üben. Vielleicht soll das helfen, die Kinder zu überzeugen, einen Auto-Beruf zu lernen …

Ausbildungsmesse, 11. August, 18 bis 20 Uhr, Sporthalle Goethe-Oberschule, Ernst-Thälmann-Straße

