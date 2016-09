Heißes Derby zum Handball-Start Neuling Niederau empfängt in der Verbandsliga die Herren aus Weinböhla. Warum da jede Menge Brisanz drin ist.

Michal Fric (schwarzes Trikot) sorgte mit seinen Toren letzte Saison für Weinböhlaer Begeisterung. Wird dieser Trumpf auch im Pokal gegen Niederau stechen? © privat

Die Plakate hängen schon seit geraumer Zeit. Nicht nur im Klein-, sondern auch im stofflichen Großformat an Niederaus Kreuzung. Es ist Derbytime für die Handballer des SV Niederau 1891. Gleich zum Start in die Saison der Verbandsliga Ost geht es gegen einen Erzrivalen. Der HSV Weinböhla kommt am Sonnabend in die Sporthalle Priestewitz. Dort werden die Niederauer das Gros ihrer Saison-Heimspiele austragen.

Der Aufsteiger gegen den letztjährigen Tabellenvierten – da sollte die Favoritenrolle eigentlich klar vergeben sein. Doch beim HSV Weinböhla lässt man Vorsicht walten. „Die Erfahrung zeigt, das Derbys als erstes Punktspiel der Saison immer einen gewissen faden Beigeschmack haben“, übermittelt HSV-Sprecher Eric Rosenkranz die Stimmung vor dem Spiel. Trotzdem nehme es der HSV sportlich. Und ist gewarnt. Denn der Kontrahent hat am vergangenen Samstag ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. In der ersten Runde des HVS-Moltenpokals wurde die zweite Mannschaft des HC Glauchau/Meerane mit 34:29 „aus der Halle gefegt“. Das war immerhin der letztjährige Staffelsieger der Verbandsliga West. Und beim morgigen Rivalen Weinböhla ist das Spiel inklusive Ergebnis natürlich sehr genau unter die Lupe genommen worden. Der Sieg werde „Niederau bestimmt Auftrieb geben“, glaubt Eric Rosenkranz.

Beim Aufsteiger wird das Resultat vom vergangenen Wochenende nüchtern beurteilt. Unterm Strich bleibe festzuhalten, „dass der Auftritt unserer Männer für das erste Saisonspiel schon ganz solide war“. Da hatte man wohl auch im Blick, dass bei Glauchau/Meerane nicht alle Spieler an Deck waren, während die Hausherren schon fast die „volle Kapelle“ im Aufgebot hatten. Zudem waren die Betreuer nicht ganz zufrieden, weil der SV eine Fünf-Tore-Führung Anfang der ersten Halbzeit Schritt für Schritt wieder aus der Hand gab und am Ende ums Weiterkommen sogar noch bangen musste. Positiv indes wurde vermerkt, dass die Niederauer auf Druckphasen des Kontrahenten zum Ende hin souverän reagierten und immer eine Antwort darauf hatten.

Beim HSV Weinböhla dagegen musste man bereits das Ausscheiden aus dem Pokal verdauen. Die 28:31-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue kam zwar nicht überraschend. Das Zustandekommen hat die Mannschaft aber trotzdem einigermaßen geärgert. Denn lange schnupperten die HSV-Männer um das Trainergespann Kovar/Gäbler an einer Sensation. Noch zwölf Minuten vor Schluss hielten sie beim 21:21 ein Remis fest. Vergleichsweise „leichte“ Fehler wurden dann von den Auer Junioren sofort bestraft. Trotzdem gab es Anerkennung. „Die Aufholjagd forderte ihren Tribut, was sich in Konzentrationsproblemen und der daraus folgenden Fehlerhäufung und mangelnden Chancenverwertung zeigte“, so Co-Trainer Nils Gäbler. „Dennoch ein großes Lob an die Mannschaft, die bei dieser Hitze alles gegeben hat.“

Erik Rosenkranz blickt schon voraus. „Der HSV hat die Fehler vom Pokalspiel akribisch analysiert“, sagt er. Das Trainergespann Martin Kovar/Nils Gäbler habe die Truppe sorgfältig auf das Spiel gegen den Ortsnachbarn vorbereitet. Zuletzt beim gestrigen Abschlusstraining. Das HSV-Ziel ist klar: „Möglichst zwei Punkte aus der Priestewitzer Halle entführen“, so Eric Rosenkranz.

Wie warm es angesichts des aktuellen Wetters in der Priestewitzer Halle sein wird, ist natürlich nicht klar. Einig sind sich die Konkurrenten aber im Vorfeld, dass es „heiß“ im übertragenen Sinne wird. Denn ein Derby Niederau gegen Weinböhla gab es sehr lange nicht. „Deswegen muss man damit rechnen, dass es hitzig zur Sache gehen könnte“, glaubt der HSV-Sprecher.

Die Gastgeber haben derweil ihre Niederauer Fans nochmals animiert, unbedingt vor Ort den SV anzufeuern, „um die ersten Punkte für den Klassenerhalt einzufahren“.

