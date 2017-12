Heißes Derby in Stolpen Blau-Gelb erwartet Neustadt. In beiden Teams herrscht Vorfreude. Heidenau erwartet die nächste Herausforderung.

Beim bisher letzten Punktspiel-Vergleich versuchte sich in dieser Szene Stolpens Michael Tschipke (l.) gegen Neustadts Stefan Drosdek durchzusetzen. Foto: Steffen Unger

Am Wochenende findet in der Fußball-Kreisoberliga der letzte Spieltag der Saison-Hinrunde statt. Allerdings wird vor der Winterpause auch noch der erste Rückrundenspieltag ausgetragen. Der inoffizielle Herbstmeistertitel ist dem Landesklasse-Absteiger Heidenauer SV nicht mehr zu nehmen. Mit nur einer Niederlage sind die Schützlinge des Trainergespanns Andre Berger und Silvio Bär klar auf Kurs zur Rückkehr in die siebte Liga.

Am Sonntag wartet auf den Tabellenführer ein schwerer Auswärtsauftritt bei Motor Freital. Der derzeitige Dritte hat am 17. September gegen Stahl Altenberg (1:3) seine letzte Niederlage kassiert und hat sich im Klassement nach oben gearbeitet. Am Mittwoch siegte Motor im Nachholspiel bei Traktor Reinhardtsdorf mit 2:1 (0:1). Marco Tillig (58.) und Nico Barnasiow (77.) bogen einen Rückstand noch in einen vollen Punktgewinn um. Für die Reinhardtsdorfer war es das vierte Heimspiel in Folge. Die Punktausbeute daraus liest sich für den Drittletzten im Tableau mager – nur vier Punkte wurden in den Auftritten in heimischen Gefilden ergattert. Gegen den FSV Dippoldiswalde gab es ein 2:1, gegen Dohna trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Tom Nickl hatte am Mittwoch die Hausherren in Führung gebracht. Benjamin Männel sah in der 84. Minute Gelb-Rot und wird damit am Sonnabend bei Stahl Altenberg fehlen.

In Stolpen kommt es zum Lokalderby zwischen Blau-Gelb und dem SSV Neustadt. Beide Teams sind heiß auf diese Begegnung. Stolpens Co-Trainer Jens Grützner bekräftigt: „Die Stimmung ist gut im Team und die Jungs sind heiß auf dieses Match.“ Auch der Neustädter Coach Daniel Hille weiß um die Bedeutung eines solchen Duells: „Ein Derby ist sicherlich immer etwas Anderes und die Spiele gegen Stolpen waren immer sehr umkämpft. Wichtig für uns wird es sein, mit dem notwendigen Biss in dieses Spiel zu gehen, um daraus etwas Zählbares mitzunehmen. Ich denke, beide Truppen sind heiß auf dieses Spiel und wollen als Sieger den Platz verlassen. Krankheitsbedingt sind bei uns noch viele Fragezeichen, die sich hoffentlich noch zum Positiven wenden.“

Der 1. FC Pirna gastiert am Sonntag beim SV Pesterwitz. Wieder fit im Team der Pirnaer ist Routinier Maik Ritter. Der 37-Jährige quälte sich seit Saisonbeginn mit Adduktorenproblemen herum. „Die sind auskuriert. Ich habe zwei Spiele in der Zweiten Mannschaft absolviert und zuletzt auch in der Ersten mitgewirkt. Es läuft wieder ganz gut“, sagt Ritter. Er erwartet in Pesterwitz eine schwere Partie: „Es wird nicht leicht werden, aber ich denke, wenn wir so spielen wie zuletzt, muss uns nicht bange werden. Wir wollen auf jeden Fall punkten.“ Allerdings verletzte sich im Training Benjamin Wein am Rücken.

Drei Punkte fest eingeplant hat Chemie Dohna gegen Stahl Freital II. Doch Trainer Tomas Uxa warnt vor übertriebenen Optimismus: „Das ist so ein Spiel, bei dem man drei Punkte holen muss; alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber man darf den Gegner nicht unterschätzen.“

Die SG Schönfeld hofft eine Woche nach dem Überraschungserfolg beim Heidenauer SV auf den nächsten Paukenschlag. Nach dem Spitzenreiter geht es dieses Mal gegen den Tabellen-Zweiten VfL Pirna-Copitz II. „Wir wollen den Schwung vom Heidenau-Spiel mit rübernehmen“, sagt Trainer Ralf Hausdorf. Trotz weiterhin bestehender Personalprobleme will auch der LSV Gorknitz beim FSV Dippoldiswalde das Feld nicht kampflos räumen.

