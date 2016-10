Heißer Start in den Oktober

Ins lange Wochenende starteten die Schützlinge des Kinderhauses Hartha und deren Eltern mit einem Lampionumzug durch die Stadt. Danach gab es in der Einrichtung noch Würstchen. Die Stärkung hatten fleißige Helfer derweil vorbereitet.

Knüppelkuchen backen, das gehörte am Freitag vor allem für die jüngeren Besucher des Herbstfeuers in Schönberg dazu. Die nächste Party im Ort steigt am ersten Advent.